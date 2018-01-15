АЛРОСА раздала шахтерам «жестяной парашют»

Авария на руднике «Мир» стала самым жутким событием ушедшего года. И в настоящее время рудник, который должен был отработать до 2043 года, закрыт и тысячи шахтеров остались без работы.



Чтобы трудоустроить оставшихся без работы горняков, АЛРОСА предложила шахтерам, работающим на действующих участках Мирнинского ГОКа, выплату пятимесячной зарплаты взамен на увольнение. Многим затмило глаза получение внушительной суммы и, не предусмотрев, что с ними будет по истечении срока, ринулись подписывать расторжение трудового соглашения. Начиная с октября до конца прошлого года, в отдел кадров ГОКа тянулись две очереди: одна – состоящая из увольняющихся, другая – устраивающихся. Народ окрестил это явление «парашютом», и не было семьи в Мирном, где не обсуждали эту тему.



Термин «Золотой парашют» появился в нашем обиходе сравнительно недавно и подразумевает выплату внушительной денежной компенсации в случае досрочного расторжения трудового соглашения. До сей поры подобная процедура проводилась в отношении крупных топ-менеджеров: в 2009 году были внесены поправки к закону «Об акционерных обществах», в результате чего стали допускаться компенсации генеральным директорам и членам совета директоров.



За примером далеко ходить не надо, та же АЛРОСА выплатила «золотой парашют» вице-президенту Валентине ПОТРУБЕЙКО в размере 180 миллионов рублей в 2011 году



и 250 миллионов рублей первому вице-президенту, исполнительному директору Юрию ДОЙНИКОВУ в 2016 году. Если не ошибаюсь, это был их годовой доход.

Правда, не все российские компании используют «парашютный» шантаж, считая его чуждым нашему менталитету. Кроме того, в российской судебной практике были несколько прецедентов признания выплат по «золотым парашютам» неправомочными.

Между тем, европейские и американские работодатели обеспечивают выходным пособием не только высшее руководство. В зависимости от уровня сотрудника и размера выплат различают «золотые», «серебряные» и «жестяные» «парашюты». Первые, как правило, предназначаются для руководителей, вторые – для менеджеров среднего звена, третьи – для младшего.

Словом, АЛРОСА в целях трудоустройства оказавшихся без работы горняков, внедрила в жизнь, не существовавшую в нашей стране практику – дала в руки «парашют» простым смертным, и по вышеперечисленной классификации он близок к «жестяному». Но перефразируя выражение: «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого», можно сказать – там, где трудоустраивают одного, увольняют другого.

В алмазодобывающей промышленности местное население – не новичок, в основном, это выходцы из близлежащих Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского улусов. Сложилось так, что по обе стороны баррикады оказались мои земляки: если я рада за первых, то не знаю, что и думать о вторых. Безусловно, это крепкие, сильные мужчины, привыкшие получать за свой нелегкий труд достойную зарплату. Многие из них проработали в отрасли по 15-20 лет, под общую эйфорию подписались даже те, кому оставалось всего год до выхода на пенсию.

Беда в том, что не все найдут работу с альтернативной оплатой труда, тогда трагедия одного человека грозится превратиться в трагедию всей семьи, а в некоторых случаях и целого рода. У меня нет юридического образования, поэтому сложно судить, насколько правомерна компания, предоставив так называемый «парашют» массово, ведь никто не отменял закон толпы: даже самые сообразительные и благоразумные люди, находясь в толпе, теряют способность реально воспринимать события. Они полностью подчинены психологии толпы, разительно отличающейся от психологии отдельно взятого нормального человека.

Еще один не маловажный нюанс – если компания имела хоть какую-то моральную ответственность за тех, кто остался без работы, мягко говоря, не по собственной воле, то за тех, кто добровольно подписал себе приговор, не в ответе.

Вот так вот августовская авария 17-го года тянет за собой шлейф драматических событий, и сколько это будет длиться, никому не ведомо.



В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.

