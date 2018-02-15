АЛРОСА проводит конкурс проектов по возобновлению добычи на месторождении «Мир»

Компания «АЛРОСА», мировой лидер по объему добычи алмазов, провела первичную оценку заявок открытого конкурса проектов по возобновлению добычных работ на месторождении трубки «Мир».

Экспертная группа рассмотрела все заявки, поступившие от сотрудников АЛРОСА, представителей российских и зарубежных компаний, научных академических и отраслевых институтов, проектных организаций и частных лиц. Большинство заявок поступило из российских городов, включая Москву, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Иркутск и Якутск, одно предложение — из ЮАР. По итогам отборочного тура к следующему этапу конкурса допущено 33 заявки, авторам которых предоставлен доступ к расширенной информации для более детальной подготовки проектов.

Финалисты конкурса будут определены решением экспертной группы на заседании 12 марта 2018 года. Победителя и призеров конкурса установит Конкурсная комиссия, председателем которой назначен первый заместитель генерального директора — исполнительный директор АЛРОСА Игорь Соболев, заместителем председателя — Андрей Черепнов, главный инженер АЛРОСА. В состав комиссии входят главный геолог компании Константин Гаранин, директор Мирнинского ГОКа Алексей Коваленко и главный инженер комбината Ньургун Захаров, представители института «Якутнипроалмаз»: директор института Андрей Зельберг, первый заместитель директора — главный инженер Евгений Герасимов, заместитель директора по научной работе Игорь Зырянов. Также в составе комиссии — начальник Горного управления Дмитрий Кириллов и первый заместитель директора Управления капитального строительства Олег Цальцалько.

В ходе первого этапа конкурса поступило много интересных предложений от участников по возобновлению добычных работ на подземном руднике «Мир», включая достаточно новаторские решения по использованию замораживающих и тампонажных технологий, а также дистанционной и роботизированной техники.

Главная задача конкурса — это поиск решений по скорейшему возобновлению эксплуатационной деятельности рудника, которая будет отвечать всем требованиям безопасности ведения работ. Предложения, прошедшие отборочный тур, весьма разнообразны.

На сегодня основная концепция безопасного возобновления работ строится на вовлечении в отработку запасов, расположенных ниже отметки минус 500 метров, где пласты соли отсутствуют, и нет опасности размывания вмещающих пород. При этом отработку ранее вскрытых запасов можно будет вести на завершающем этапе отработки месторождения, после решения задачи водоотведения от месторождения, ликвидации угрозы прорыва подземных рассолов и строительства новых выработок. Использование пройденных впластах каменной соли горных выработок не рассматривается, в связи с их непригодностью к эксплуатации из-за невозможности обеспечить безопасное производство работ.

Итоги конкурса компания подведет 21 марта 2018 года. Авторы лучшего проекта получат вознаграждение в размере 1,5 млн рублей, общий призовой фонд конкурса превышает 3 млн рублей.

По результатам конкурса будет выявлено лучшее техническое решение или совокупность решений, которые будут применены в разработке концепции возобновления добычных работ на месторождении трубки «Мир». Данная концепция ляжет в основу технологического регламента и технического проекта безопасной и экономически эффективной разработки запасов месторождения.