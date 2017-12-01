АЛРОСА продала на аукционе четыре бриллианта из коллекции «Династия»

Первый аукцион по продаже коллекции «Династия» завершен со средним превышением стартовых цен на 30%. Заявки на участие в торгах подали более 130 компаний и физических лиц. Четыре бриллианта коллекции были проданы, стоимость и покупатели не разглашаются по соглашению сторон.

В соответствии со стратегией компании задача первого аукциона состояла в оценке верхней границы ценового диапазона, которая может быть предложена рынку. Поэтому заявленные стартовые цены значительно превышали ожидания участников, озвученные во время четырехмесячного международного роад-шоу коллекции. Тем не менее, в результате аукциона итоговые цены на 4 камня превысили стартовые в среднем на 30%, а максимальное превышение составило 52%.

В случае с самым крупным камнем, бриллиантом «Династия», рынок оказался не готов к значительному превышению средней цены за карат, учитывая размер бриллианта в 51,38 карата. Стратегия АЛРОСА по крупным камням ориентирована на максимизацию цены, поэтому этот камень был снят с продажи.

«Учитывая осознанную политику максимизации стартовых цен на особо крупные бриллианты, результат превышения стартовой цены по четырем камням в среднем на 30% подтверждает высокий интерес рынка и дает нам основания и дальше развивать это направление бизнеса. Роад-шоу коллекции длилось 4 месяца, цикл продажи подобных камней на рынке составляет 2-3 года, поэтому мы будем следовать требованиям принятой стратегии. Сроки и условия второго аукциона на самый крупный камень будут озвучены дополнительно», — отметил вице-президент АЛРОСА Юрий Окоемов.