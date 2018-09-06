АЛРОСА передала администрации Сунтарского улуса вещества для очистки воды

АЛРОСА закупила и передала администрации Сунтарского улуса реагенты для обеззараживания и очистки воды.
Средство «АКВАТАБС», обладающее бактерицидным и дезинфицирующим действием, передано для использования в четверг, 6 сентября, в те поселения, которые временно ведут забор воды из близлежащих озёр.
Кроме того, для нужд села Сюльдюкар до конца текущей недели АЛРОСА закупит и передаст концентраты для фильтров очистной установки, которая работает в селе. Концентраты будут установлены взамен устаревших. Сейчас прорабатывается вопрос и о закупке и передаче ёмкостей и бутылей для развоза очищенной воды населению села Сюльдюкар.
Дополнительные резервуары для развоза воды будут поставлены в село в течение следующей недели.
Напомним, специалисты Республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга Министерства охраны природы РС (Я) РИАЦЭМ подтвердили отсутствие токсичных химических веществ в пробах реки Вилюй. Также специалисты экологического центра АЛРОСА неоднократно указывали, что основное загрязнение воды реки Ирелях связано с попаданием в них взвешенных веществ природного происхождения – илом, песком, размывами берегов. Как утверждают специалисты, очищение водных объектов от взвесей происходит естественным образом путем их осаждения.
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