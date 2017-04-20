АЛРОСА отметит юбилей алкоголем на миллион рублей

Якутская АЛРОСА объявила закупку алкогольной продукции. Самая крупная алмазодобывающая компания в мире готова потратить на спиртное 980 тысяч рублей, скорее всего, к празднованию юбилея, который состоится в июне 2017 года, сообщает корреспондент Vostok.Today.

Согласно документации, размещённой на едином портале госзакупок, говорится, что АЛРОСА закупает текилу, несколько видов коньяка, джин, водку, шотландский виски, белое и красное вино разных марок, будут и игристые вина. Общее количество бутылок алкоголя не указано.

Отметим, что в июне 2017 года состоится празднование 60-летия треста «Якуталмаз», 50-летния города Удачный и 25-ления компании.

АЛРОСА помимо всего прочего ждёт с концертами Олега ГАЗМАНОВА, Леонида АГУТИНА и Дениса МАЙДАНОВА. Артисты обойдутся алмазодобытчикам в 14 миллионов рублей.