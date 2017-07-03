Алроса отметила ысыах в Геленджике

В прошлом году на территории санатория «Голубая волна», принадлежащем Акционерной компании АЛРОСА, был открыт якутский национально-культурный комплекс «Сэргэ». С тех пор на гостеприимной кубанской земле, в прекрасной жемчужине Черноморского побережья городе-курорте Геленджике появился маленький уголок алмазного края – сокровенный дух Земли Олонхо.

В этом году якутский национальный праздник встречи лета в санатории «Голубая волна» в Геленджике отмечали в субботу 24 июня. Участниками праздника стали не только сотрудники компании «АЛРОСА» и жители Якутии, прибывшие на отдых в Геленджик, для которых этот праздник является одним из главных национальных праздников, но и многочисленные отдыхающие санатория «Голубая волна» из других уголков страны. Отрадно было отметить активное участие в праздники, для многих из которых это стало поистине новым открытием.

Кульминацией праздника как это и принято, стал хоровод Осуохай.

После праздника по обычаям народов Саха и с Кубанским гостеприимством были предложены различные угощения: традиционные якутские оладьи, кумыс, мясо и другие вкусности.