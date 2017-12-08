АЛРОСА назвала в честь борца Виктора Лебедева добычу крупного алмаза

НВК САХА – АЛРОСА назвала в честь борца Виктора Лебедева факт добычи крупного алмаза, извлеченного в ноябре 2017 года из трубки “Юбилейная” в Якутии.

Об этом сообщил сегодня во время церемонии проводов с большого ковра заслуженного мастера спорта страны Виктора Лебедева в СК “Триумф” в Якутске зампред правительства республики Михаил Гуляев.

“Решением президента компании АЛРОСА Сергея Иванова имя Виктора Лебедева присвоено факту добычи крупного алмаза, извлеченного в ноябре 2017 года из трубки “Юбилейная” в Якутии”, – сказал он.

Сертификат о присвоении имени чемпиона мира передан Виктору Лебедеву.

“Принимая во внимание обращение Егора Борисова от 7 декабря 2017 года о присвоении факту извлечения ювелирного алмаза имени двукратного чемпиона мира, 6-кратного чемпиона России, участника олимпийских игр 2016 года по вольной борьбе Виктора Лебедева, присвоить наименование “Чемпион мира по борьбе В.Н. Лебедев” факту извлечения алмаза, добытого из трубки “Юбилейная” 14 ноября 2017 года весом 68,66 карат“, – приводятся слова президента компании АЛРОСА Сергея Иванова.