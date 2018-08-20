АЛРОСА: Дамбу прорвало из-за аномально-обильных дождей

Из-за аномально-обильных дождей, объем воды, поступающий с водосборной площади реки Ирелях, превысил пиковый уровень.

Проектные водосливы не справились с таким притоком воды, вследствие чего вода пошла переливом через ограждающие дамбы №7, 6, 2, 1. В настоящий момент драги 201, 202, 203 обесточены, их техническому состоянию ничего не угрожает.

Компанией принимаются меры по перебазировке техники, для ликвидации последствий размыва дамб.

Вода в дражных котлованах природная, никаких загрязняющих веществ, кроме сильных взвесей из-за взмучивания нет. Никакой угрозы поселку Алмазный нет.