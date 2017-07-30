АЛРОСА: ЧП в результате обрушения горной породы в руднике «Мир»

Заблокированный в результате обрушения горной породы на руднике «Мир» рабочий извлечен. Мужчина доставлен в больницу города Мирного, его состояние оценивается как стабильное. Об этом ЯСИА сообщили в пресс-службе компании «АЛРОСА».

Напомним, обрушение горной породы произошло 29 июля на глубине 300 метров в руднике «Мир» в городе Мирный. В этот момент в шахте находилось 111 человек.

В пресс-службе АЛРОСА также отметили, что рудник работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась, других пострадавших нет.