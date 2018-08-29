Компания АЛРОСА будет платить Оленекскому району Якутии по 100 млн рублей на протяжении пяти лет. Финансирование району предусмотрено в рамках соглашения о сотрудничестве между муниципалитетом и компанией. Также в рамках документа будет проводиться обучение местного населения профессиям, которые востребованы на предприятии и предоставление рабочих мест при трудоустройстве, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе правительства республики.

«Это лишь малая благодарность, которая может быть от алмазодобытчиков за вклад, внесенный жителями Оленекского района еще с начала поисков месторождений для алмазодобывающей отрасли нашей страны. С помощью оленекцев-каюров велись поиски алмазов. Алмазы были найдены, и они сегодня дают очень хорошую прибыль для страны, дивиденды для муниципальных районов республики, которые являются акционерами компании, — первый заместитель генерального директора — исполнительный директор АК «АЛРОСА» Игорь Соболев.

Он также отметил, что это хороший старт для начала освоения Верхнемунского месторождения, запуск которого планируется в сентябре этого года.

По словам главы Оленекского района Александра Иванова, работа в этом направлении была начата еще до освоения на территории района Верхнемунского месторождения.

«Соглашение принято в итоге долгих переговоров. Мы этого ждали очень много лет. Компания за эти годы стала нам родной. Такие отношения у нас сложились еще с советских времен. Сегодня мы подписали Соглашение, в котором говорится об обучении и трудоустройстве наших жителей. Сумма пожертвований, которую компания будет ежегодно выплачивать, позволит нам выйти на другой уровень развития», — сказал он.

Дополнительные 100 млн рублей в год также станут помощью для улуса в развитии, прежде всего, инфраструктуры, социальных проектов. Что касается социально-экономического развития Оленекского района, то ежегодно увеличивается численность населения, идет рост по поголовью оленей. Район занимает первое место в республике по вводу жилья в расчете на душу населения. Начинается строительство школы-сада в селе Харыялах, в следующем году в районном центре буден введен в эксплуатацию Этнокультурный центр. В Оленьке открыт новый современный детский сад на 98 мест.

Сегодня на территории района разведку и добычу россыпных алмазов ведет АО «Алмазы Анабара», осваивается Томторское месторождение редкоземельных металлов ООО «Востокинжиниринг», «АЛРОСА» начинает работы по добыче алмазов на Верхнемунском месторождении, активную геологоразведку проводит ООО «Арктик Капитал» и Росгеология».