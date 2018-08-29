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АЛРОСА будет платить Оленекскому району Якутии по 100 млн рублей на протяжении пяти лет

Компания АЛРОСА будет платить Оленекскому району Якутии по 100 млн рублей на протяжении пяти лет. Финансирование району предусмотрено в рамках соглашения о сотрудничестве между муниципалитетом и компанией. Также в рамках документа будет проводиться обучение местного населения профессиям, которые востребованы на предприятии и предоставление рабочих мест при трудоустройстве, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе правительства республики.

«Это лишь малая благодарность, которая может быть от алмазодобытчиков за вклад, внесенный жителями Оленекского района еще с начала поисков месторождений для алмазодобывающей отрасли нашей страны. С помощью оленекцев-каюров велись поиски алмазов. Алмазы были найдены, и они сегодня дают очень хорошую прибыль для страны, дивиденды для муниципальных районов республики, которые являются акционерами компании, — первый заместитель генерального директора — исполнительный директор АК «АЛРОСА» Игорь Соболев.

Он также отметил, что это хороший старт для начала освоения Верхнемунского месторождения, запуск которого планируется в сентябре этого года.

По словам главы Оленекского района Александра Иванова, работа в этом направлении была начата еще до освоения на территории района Верхнемунского месторождения.

«Соглашение принято в итоге долгих переговоров. Мы этого ждали очень много лет. Компания за эти годы стала нам родной. Такие отношения у нас сложились еще с советских времен. Сегодня мы подписали Соглашение, в котором говорится об обучении и трудоустройстве наших жителей. Сумма пожертвований, которую компания будет ежегодно выплачивать, позволит нам выйти на другой уровень развития», — сказал он.

Дополнительные 100 млн рублей в год также станут помощью для улуса в развитии, прежде всего, инфраструктуры, социальных проектов. Что касается социально-экономического развития Оленекского района, то ежегодно увеличивается численность населения, идет рост по поголовью оленей. Район занимает первое место в республике по вводу жилья в расчете на душу населения. Начинается строительство школы-сада в селе Харыялах, в следующем году в районном центре буден введен в эксплуатацию Этнокультурный центр. В Оленьке открыт новый современный детский сад на 98 мест.

Сегодня на территории района разведку и добычу россыпных алмазов ведет АО «Алмазы Анабара», осваивается Томторское месторождение редкоземельных металлов ООО «Востокинжиниринг», «АЛРОСА» начинает работы по добыче алмазов на Верхнемунском месторождении, активную геологоразведку проводит ООО «Арктик Капитал» и Росгеология».

Источник: http://yk24.ru/index/ekonomika/alrosa-budet-platit-olenekskomu-rajonu-yakutii-po-100-mln-rublej-na-protyazhenii-pyati-let
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