«Алмазы Анабара» подписали первое соглашение с Минприроды Якутии

Документ скрепили подписями генеральный директор алмазодобывающего предприятия Павел Маринычев и министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев.

АО «Алмазы Анабара» активизируют сотрудничество с Министерством охраны природы РС(Я) в Год экологии и особо охраняемых природных территорий. Соответствующее соглашение подписали сегодня генеральный директор алмазодобывающего предприятия Павел Маринычев и министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев.

Согласно документу, стороны обязуются объединить усилия для создания условий для наиболее эффективной организации работ по обеспечению экологической безопасности в зоне производственной деятельности АО «Алмазы Анабара».

Как отметил на церемонии подписания соглашения Сахамин Афанасьев, в нынешнем году он объездил все промышленные объекты предприятия, ознакомился с ходом работы и убедился, что «Алмазы Анабара» в своей деятельности уделяют внимание соблюдению природоохранных требований. «В будущем году мы намерены усилить взаимодействие в области экологической безопасности и экопросвещения», – добавил он.

Павел Маринычев отметил, что в связи с Годом экологии и особо охраняемых природных территорий в «Алмазах Анабара» принят план мероприятий с соответствующим финансированием.

«Мы выражаем свою заинтересованность в проведении совместных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду в зоне деятельности нашего предприятия», – отметил Павел Маринычев.