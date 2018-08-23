Алмазный совет: якутские огранщики будут гранить полудраг!

Исполняющий обязанности Главы Якутии Айсен Николаев принял решение переформатировать Алмазный совет. По мнению лидера республики, Алмазный совет при главе региона должен стать центром выработки компетентных стратегических решений развития гранильной и ювелирной отраслей и должен координировать взаимодействие с алмазодобывающими компаниями.

Айсен Николаев пересмотрел состав Алмазного Совета – в большинстве своём туда вошли непосредственно производители бриллиантов и ювелиры, представители гранильных заводов и алмазодобывающих компаний. Руководителем общественной организации назначен председатель правления группы компаний «ЭПЛ Даймонд» Пётр Федоров, обладающий, по словам Николаева, высокими компетенциями в бизнесе и развитии ювелирного и гранильного дела.

Алмазный совет должен создавать возможности для якутян достигать счастья и богатства

По итогам первого заседания обновлённого Алмазного совета, состоявшегося 13 августа с участием Айсена Николаева, приняты решения, которые позволят изменить и расширить функции совета, чтобы сделать гранильную и ювелирную отрасли конкурентоспособными. Новый руководитель Пётр Фёдоров уверен, что Алмазный совет может создавать возможности для смелыхи трудолюбивых профессионалов для достижения главной задачи, поставленной лидером республики Айсеном Николаевым – чтобы жители республики жили счастливо и богато. «Для этого планируем вовлечь в нашу отрасль как можно больше жителей Якутии в качестве не только огранщиков и ювелиров, но и менеджеров, предпринимателей и даже инвесторов», – делится планами Федоров.

«Поддерживаю цель, которую поставил Айсен Сергеевич. Наша отрасль может реально помочь решению этой задачи, так как является своеобразной нишей для того, чтобы вырастить своих предпринимателей, способных покупать алмазное сырьё, гранить и продавать его с прибылью», – отметил он. И это не пустые слова. Подтверждение тому – истории успехов работников предприятия «ЭПЛ «Даймонд», которые начинали работать в компании огранщиками или продавцами-консультантами, а сегодня сами стали успешными предпринимателями-партнёрами и имеют миллионные обороты, ощутимая часть которых – это личные средства. Простому якутянину необязательно работать непосредственно в компании, можно стать инвестором индивидуальных предпринимателей и получать прибыль от деятельности производителей бриллиантов и ювелиров.

К таким результатам Пётр Федоров пришёл не сразу, за его спиной – четверть века работы по созданию и продвижению бренда якутских бриллиантов, организации труда, модели работы, а самое главное – работы с кадрами, которые взращивал буквально с нуля, с людьми, которые работают на результат и сегодня без преувеличения стали членами большой семьи «ЭПЛ «Даймонд». Зато сегодня новый руководитель Алмазного совета знает на личном опыте как этого добиться. А это дорогого стоит. Поэтому по итогам заседания принято решение внести существенные изменения в действующее положение об Алмазном совете в части вовлечения в его деятельность максимального числа жителей республики.

Главное – сделать ставку на частный бизнес, никаких государственных предприятий

Пётр Федоров говорит, что во всём мире алмазный бизнес строится на предпринимательской энергии и профессионализме, на личной заинтересованности представителей бизнеса в достижении цели и в получении прибыли.Государственные предприятия, образованные на бюджетные средства, к сожалению, никогда не смогут стать успешными коммерческими предприятиями, они не смогут самостоятельно выжить без бюджетного финансирования и априори являются убыточными. Поэтому в обновлённом Алмазном совете призывают сделать ставку на частный бизнес, не создавать новых государственных предприятий и не вливать финансовые средства в уже существующие госпредприятия.

«Обычно государственные предприятия ищут оправдания своим неудачам и причины для своего дальнейшего существования, а частные предприниматели ищут возможности для своего развития. Мы не должны просить денег у государства, не должны быть обузой, наоборот, должны платить налоги в бюджет родной республики и своей страны», – подчеркнул Федоров.

Также думает и Айсен Николаев. Он не намерен вливать государственные деньги в отрасль, а будет ориентироваться на частные инициативы смелых и предприимчивых людей.

В ходе мероприятия отмечено, что по итогам 2017 года частными предприятиями кластера производителей бриллиантов и ювелиров республики произведено ювелирных изделий на 2 млрд рублей, огранено бриллиантов на 184,5 млн долларов США. Рост составил 60% и 36% соответственно по сравнению с 2016 годом.

Двигателем развития гранильной и ювелирной отраслей является спрос. При этом спрос не зависит от наличия или отсутствия сырья, в мире много стран, богатых сырьевыми ресурсами, но при этом в них нет производства. Чтобы развивать производство, по мнению нового руководителя Алмазного совета,нужно обеспечить производственный заказ. А его в современном мире генерируют отраслевые бренды.

Снимите кандалы у производителей бриллиантов, обнулите НДС!

В ходе заседания огранщики высказали предложения об отмене некоторых льгот, специально введённых для развития огранки, ввиду их неэффективности. К примеру, к «ненужной» льготе отнесено право на отсрочку платежа под банковские гарантии. К тому же эта льгота, по словам Петра Федорова, обременительна для «АЛРОСА».

«В обмен на такие льготы лучше предоставить российским производителям алмазов и ювелирам равные условия с иностранными компаниями по обнулению НДС. Если сказать по-простому, то в обмен на дармовой кусок хлеба производителям бриллиантов надели кандалы на ноги, были бы ноги свободные – сами заработали на этот кусок хлеба, доставшийся даром», – образно пояснил Федоров.

Действительно, отмена экспортной пошлины на алмазы в 6,5% привела к тому, что российские огранщики, вынужденные платить налог на добавленную стоимость, оказались в неравном положении по сравнению с зарубежными конкурентами, с израильскими и другими сайтхолдерами. Российским производителям бриллиантов нужны равные с израильтянамиусловия по НДС.

Также огранщики предлагают упростить экспорт неликвидных остатков для якутской гранильной ювелирной отрасли.

Не только алмазы, но и драгоценные и полудрагоценные камни

Федоров уверен – нужно поощрять огранщиков работать не только с алмазами, но и драгоценными и полудрагоценными камнями. К примеру, у мировых классических ювелирных брендов товары бриллиантовой группы занимают в ассортименте примерно 30%.Поэтому не надо бояться расширять ассортимент продукции гранильного производства драгоценными и полудрагоценными камнями.

В протоколе заседания ювелирам для борьбы с нелегальными производителями рекомендовано вести электронные реестры, которые должны быть в общем доступе для подтверждения подлинности изделий.

Условие развития отрасли – приход талантливой молодёжи

«Развивается та отрасль, куда идёт талантливая молодёжь, а она пойдёт туда, где есть истории успеха и честные и понятные правила игры», – уверен Пётр Федоров. Для этого нужно поддерживать престиж работы ювелиров и огранщиков. Было бы хорошо, если бы представители СМИ постоянно рассказывали об историях успеха работников отрасли и правилах игры, чтобы молодёжь хотела идти работать в гранильные и ювелирные предприятия.

Участники заседания внесли ряд предложений для улучшения подготовки кадров в алмазогранильной и ювелирной отраслях промышленности. Учебным заведениям рекомендовано формировать учебные планы с учётом потребностей ведущих предприятий, увеличить количество бюджетных мест по данным специальностям. Также рекомендовано уделить больше учебного времени практическим занятиям, для чего учебным заведениям необходимо тесно сотрудничать с производственными компаниями. Особое внимание при подготовке кадров в отрасли необходимо обращать на предпринимательские способности.

Главное – не мешать развиваться

Таким образом, по мнению нового руководителя Алмазного совета при Главе Якутии Петра Федорова, для развития алмазогранильной и ювелирной отраслей от государства не нужны миллиардные вливания. Просто нужно не мешать, а создавать условие для развития – совершенствовать действующее сегодня законодательство, чтобы поставить российских производителей алмазов и ювелиров в равные условия с зарубежными конкурентами.