Алмазкредитсервис: новые этапы развития

Обновление в обслуживании любой компании — всегда хорошие новости для ее текущих и потенциальных клиентов. Так, крупнейший Кредитный союз республики, «Алмазкредитсервис», открыл новый офис в г. Якутск по ул. Дзержинского, 11. Мы поговорили с исполнительным директором Алексеем Васильевым.

— Алексей Михайлович, поздравляем с новым офисом! Ваши клиенты наверняка уже оценили его комфорт и сервис. А как все начиналось?

— Работу в столице республики мы начинали с небольшого офиса по пр. Ленина, затем много лет головной офис располагался по ул. Кирова, 18 в Бизнес-центре. Там мы провели свои самые знаковые этапы развития, достигли ярких показателей, множество людей воспользовались нашими услугами, решили свои финансовые запросы и нарастили свой капитал. Работая продуктивно, компания за все это время значительно расширилась, поэтому настал момент поменять помещение. Наш выбор пал на новое здание, расположенное в удобном центральном деловом квартале города по ул. Дзержинского, 11. Мы занимаем тут весь 2-ой этаж, что также очень удобно: к услугам пайщиков специалисты всех отделов компании. Примечательно то, что переезд в новый офис стал предвестником приятных событий нашего юбилейного 2019 года, компании исполнится 15 лет.

— Замечательно! А какие есть особенности в новом офисе?

— Здесь мы впервые вводим электронную очередь, пайщиков ждет обновленный комфортный зал клиентского отдела. Для корпоративных мероприятий и обучения сотрудников предусмотрен конференц-зал. Хочу отметить, что обслуживание в дополнительном офисе по ул. Кирова остается, и наши пайщики могут сами выбирать, куда им будет удобнее подойти.

— Что сейчас есть интересного в ваших услугах?

— Для населения мы предлагаем быстрые, удобные займы и доходные сбережения. Следуя нашей миссии (содействовать развитию качества жизни людей), мы акцентируем внимание именно на сбережениях как надежном и доступном способе для каждого человека улучшить свое финансовое состояние. Начинать откладывать (платить самому себе в первую очередь) можно и надо как можно раньше! Поэтому специально для молодежи мы открыли в этом году сберегательную программу «Молодежный». Также для пайщиков всех возрастов работает новинка этого года, сберегательная программа «Доходный» с повышенной ставкой 12 %* годовых, где можно делать сбережения на любую сумму, проценты начисляются ежеквартально, есть возможность льготного досрочного снятия. Особой приятной новостью является то, что у нас появилась возможность пополнения сбережений онлайн.

Хочется отметить, что сегодня мы совместили два приятных события — в этот день мы также подвели итоги акции среди сберегателей «Сберегай — фортуне помогай!».

— Какие хорошие новости, спасибо! Поздравляем вас с новосельем!

— Спасибо, ждем всех в нашем новом офисе! Начните пусть к финансовой свободе вместе с нами!

Справка:

Год основания: 2004 г.

Количество кооперативных участков по РС (Я): 23

Число пайщиков: более 20 тыс. человек

Выплачено доходов на сбережения: более 878 млн. руб.

Собственный страховой фонд: более 1 млрд. руб.

Деятельность контролируется Центральным Банком РФ

Контакты в г. Якутск: ул. Дзержинского, 11, этаж 2, 8-800-100-66-08, 45-53-53

сайт: almazkredit.ru

* Программа личных сбережений «Доходный». Минимальная сумма: 1000 рублей. Пополнение предусмотрено. Частичное снятие: до 30% от ставки суммы сбережений 1 раз в 6 месяцев. Выплата процентов: ежеквартально. Капитализация процентов предусмотрена. Пролонгация предусмотрена. Размеры паевых и членских взносов, а также условия программ личных сбережений можно узнать на сайте almazkredit.ru, в офисах обслуживания и по телефонам: 8 (800) 100-66-08, 8 (4112) 45-53-53. СКПК КС «Алмазкредитсервис». Реклама