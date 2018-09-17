Алмазэргиэнбанк «зажег осень» вместе с воспитанниками Мохсоголлохского детского дома

Сотрудники Алмазэргиэнбанка в субботу побывали в лагере Леглегер, который принадлежит Мохсоголлохскому детскому дому, и поздравили ребят и воспитателей с наступлением осени.
«Алмазэргиэнбанк из года в год расширяет границы корпоративной социальной ответственности и активно помогает якутянам. Основным достижением в этом направлении является разработка программы, в которую вошли шесть проектов, в том числе по поддержке детей, оставшихся без родителей», — сказал на открытии праздника заместитель председателя правления АЭБ Анатолий Табунанов.
По его словам, инициатором проекта «Выпускник», который направлен на социальную интеграцию воспитанников детского дома «Берегиня» и Мохсоголлохского детского дома, является председатель правления Алмазэргиэнбанка Людмила Николаева.
Директор Мохсоголлохского детского дома Василий Ильин поблагодарил коллектив банка за активную поддержку и сотрудничество:
«Мы постоянно работаем над созданием максимально благоприятных условий для воспитания и обучения. У нас много планов, но для их реализации крайне важно участие попечителей и социальных партнеров. Это очень помогает подросткам, которые только делают первые шаги во взрослой жизни».
Банк подарил ребятам комплекты спортивной формы, которые помогут им в занятии спортом и развитии, и пригласил в ноябре гости в Якутске. Для гостей праздника «Зажги осень» была организована концертная программа и аукцион. В конце всех ждал вкусный шашлык.
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