Алмазэргиэнбанк «зажег осень» вместе с воспитанниками Мохсоголлохского детского дома

Сотрудники Алмазэргиэнбанка в субботу побывали в лагере Леглегер, который принадлежит Мохсоголлохскому детскому дому, и поздравили ребят и воспитателей с наступлением осени.

«Алмазэргиэнбанк из года в год расширяет границы корпоративной социальной ответственности и активно помогает якутянам. Основным достижением в этом направлении является разработка программы, в которую вошли шесть проектов, в том числе по поддержке детей, оставшихся без родителей», — сказал на открытии праздника заместитель председателя правления АЭБ Анатолий Табунанов.

По его словам, инициатором проекта «Выпускник», который направлен на социальную интеграцию воспитанников детского дома «Берегиня» и Мохсоголлохского детского дома, является председатель правления Алмазэргиэнбанка Людмила Николаева.

Директор Мохсоголлохского детского дома Василий Ильин поблагодарил коллектив банка за активную поддержку и сотрудничество:

«Мы постоянно работаем над созданием максимально благоприятных условий для воспитания и обучения. У нас много планов, но для их реализации крайне важно участие попечителей и социальных партнеров. Это очень помогает подросткам, которые только делают первые шаги во взрослой жизни».

Банк подарил ребятам комплекты спортивной формы, которые помогут им в занятии спортом и развитии, и пригласил в ноябре гости в Якутске. Для гостей праздника «Зажги осень» была организована концертная программа и аукцион. В конце всех ждал вкусный шашлык.