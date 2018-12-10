Алмазэргиэнбанк запустил карту «Спутник» в виде брелока

С 10 декабря 2018 года транспортная карта «Спутник» выпускается еще в одном форм-факторе — в виде брелока.

За брелок оплату в 200 рублей можно внести через терминалы самообслуживания или через кассу в офисах Алмазэргиэнбанка.

Для получения брелока необходимо обратиться в кассу банка и предъявить чек об оплате.

Для пополнения карты «Спутник» нужен только ее номер. Пополнение по номеру карты можно сделать через платежные терминалы банка, «АЭБ-Онлайн», мобильное предложение «АСОП».

«Брелок «Спутник» по функционалу ничем не отличается от карты «Спутник». Но его гораздо удобнее использовать – достаточно просто прикрепить к связке ключей, и он никогда не потеряется. К тому же брелок более устойчив к нашим морозам», — отметил руководитель проекта проектного офиса Алмазэргиэнбанка Николай Бутаков.