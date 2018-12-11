Алмазэргиэнбанк занимает в Якутии лидирующие позиции по кредитованию бизнеса

Доля Алмазэргиэнбанка на рынке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса республики с 2014 года увеличилась более чем в два раза — с 14 до 36%. Таких результатов удалось добиться в первую очередь за счет упрощения кредитных процессов и выработки индивидуальных подходов для клиентов МСП. Об этом заместитель председателя правления банка Анатолий Табунанов заявил на бизнес-форуме, приуроченном к 25-летию крупнейшего финансового учреждения Якутии.

«Мы с благодарностью относимся к каждому клиенту. В условиях меняющегося мира мы должны не только обеспечивать круглосуточную доступность сервисов, но и добиться того, чтобы продукты и услуги Алмазэргиэнбанка вдохновляли вас», — обратился Анатолий Табунанов к участникам форума.

По его словам, развитие малого и среднего предпринимательства на сегодняшний день является одной из приоритетных задач государства, так как именно этот сегмент рынка существенно воздействует на состояние и рост экономики страны.

«Алмазэргиэнбанк выстроил эффективное взаимодействие с федеральными и региональными институтами развития. Так, за время совместной работы с «МСП Банком» субъекты малого и среднего бизнеса республики получили кредиты на сумму 190 миллионов рублей. По программе кредитования субъектов МСП под поручительство Фонда развития предпринимательства Якутии выдано кредитов в 2016 году на 320 миллионов рублей, в 2017 – на 351 миллион. В 2016 году между Алмазэргиэнбанком и Корпорацией МСП было подписано соглашение, в соответствии с которым выдано кредитов на 253 миллиона по так называемой Программе 6,5», — сообщил он.

Заместитель председателя правления АЭБ подчеркнул, что для банка клиентская база, отношения с партнерами являются основой успешности бизнеса и конкурентным преимуществом.

«В числе приоритетных задач дальнейшего развития наших с вами взаимоотношений – расширение и совершенствование продуктовой и сервисной линеек для корпоративных клиентов, продолжение выстраивания индивидуальных отношений с каждым партнером, обеспечение простого доступа к услугам во всех каналах, сочетание онлайн- и офлайн- обслуживания», — резюмировал Табунанов.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО — крупнейший банк Республики Саха (Якутия). Ключевые направления бизнеса — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц.