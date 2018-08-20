Алмазэргиэнбанк выступил партнером «Киновоздуха»

В субботу в пригороде Якутска распахнул свои двери первый кинотеатр под открытом небом «Киновоздух». Алмазэргиэнбанк выступил партнером акции и предоставил для розыгрыша по входным билетам приз.

Несмотря на грозу в начале дня, на показ фильма «Якутск, я люблю тебя» собралось немало горожан.

Мероприятие организовано администрацией Гагаринского округа Якутска при поддержке Алмазэргиэнбанка, его дочерней организации ООО «Сэйбиэм». Кинотеатр «Cinemacenter» предоставил проектор и сам фильм, рекламная группа «New Vision» — сцену. Свой вклад внесли и другие партнеры – Центр управления общественными пространствами ГО «г. Якутск» и «Народная программа».

«Идея создания фильма появилась давно. Подобные проекты уже реализовали такие крупные города, как Токио, Шанхай, Москва. Мы решили к нему подключиться и создать картину, которая рассказывает о Якутске, его жителях, об их историях любви. Фильм состоит из четырех не связанных друг с другом новелл, над каждой из которых трудился отдельный режиссер», — рассказал автор ленты Михаил Лукачевский.

По его словам, съемки начались в прошлом году, идею поддержали Айсен Николаев, в то время являющийся мэром столицы, и начальник управления культуры Якутска Антонида Корякина.

Пока фильм «Якутск, я люблю тебя» смогли посмотреть только посетители «Киновоздуха». Премьера для широкой публики состоится 30 августа – накануне Дня города.

По входным билетам проводился розыгрыш призов. Одной из зрительниц был вручен сертификат АЭБ на открытие карты JCB без оплаты за первый год обслуживания.

«Мы благодарны партнерам, благодаря совместным усилиям удалось устроить для жителей Якутска настоящий праздник с неповторимой атмосферой, вкусной едой, играми, розыгрышами», — отметила креативный директор ООО «Сэйбиэм» Анастасия Старостина.

Напомним, что в АЭБ проходит акция «Покупай и выигрывай с картой JCB». Главный приз- путевка на двоих в Японию, а также 20 дополнительных призов. Акция заканчивается 31 августа 2018 года, так что у вас еще есть возможность стать ее участниками. Более подробно с условиями можно ознакомиться на сайте банк, а также в операционных офисах.

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