Алмазэргиэнбанк выступил генеральным спонсором премии «Признание»

На прошлой неделе на территории кампуса СВФУ прошел I Съезд выпускников ЯГУ и СВФУ всех лет, в рамках которого в Культурном центре «Сергеляхские огни» состоялась церемония вручения премии «Признание».

Специальная премия СВФУ «Признание» вручается выпускникам Якутского государственного университета и Северо-Восточного федерального университета за высокие успехи в профессиональной деятельности в четырёх номинациях: «Наука и образование», «Бизнес и корпоративная культура», «Спорт» и «Молодое поколение».

Алмазэргиэнбанк как генеральный спонсор, давний друг и партнёр Северо-восточного федерального университета, предоставил два специальных приза за особые заслуги двум номинантам – Дорофею НИКИФОРОВУ, заведующему Сектором автоматизированных систем управления Департамента Информатизации СВФУ (участник в номинации «Бизнес и корпоративная культура»), и Прокопию ЕВСЕЕВУ (участник в номинации «Молодое поколение»), старшему преподавателю кафедры экономической теории ФЭИ СВФУ. Награды вручила первый заместитель председателя Правления Анжелика АКИМОВА.

«Какому бы делу ни посвятили свою жизнь номинанты — инициативные люди, являющиеся отличными специалистами в своих областях — все они работают на наше светлое будущее, которое зависит от каждого из нас. Как один из ключевых институтов развития Республики Саха (Якутия) Алмазэргиэнбанк понимает всю возложенную на него ответственность. Поэтому мы всегда поддерживаем тех, кто доказал свой потенциал делом», – отметила первый заместитель.