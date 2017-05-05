«Алмазэргиэнбанк» вручил подарки ветеранам-якутянам в Санкт-Петербурге 

4 мая сотрудник постпредства Якутии Евгений Петров и сотрудник представительства «Алмазэргиэнбанка» в Санкт-Петербурге Алина Лукина посетили ветеранов-якутян и поздравили их с наступающими праздниками.

Алина Лукина от имени «Алмазэргиэнбанка» вручила каждому ветерану праздничные продуктовые наборы, а Евгений Петров подарил цветы и рассказал о мероприятиях представительства, посвященных Дню Победы.

Одним из этих мероприятий является студенческая акция «Вахта памяти», в рамках которой молодые якутяне навещают своих старших товарищей, помогают им по дому, общаются и перенимают опыт.

Ветераны Петр Филиппов, Лидия Штейн и Нина Кутукова поблагодарили земляков за внимание и заверили, что будут с нетерпением ждать студентов.