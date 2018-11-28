Алмазэргиэнбанк вошел в топ-20 медиарейтинга российских банков

Компания «Медиалогия» составила рейтинг упоминаемости банков России в СМИ за октябрь 2018 года. Алмазэргиэнбанк занял 18 место в списке 50 наиболее упоминаемых в средствах массовой информации финансовых учреждений, поднявшись на шесть строчек по сравнению с результатами сентября.

В октябре СМИ сообщили, что Людмила Николаева приняла решение покинуть пост председателя правления Алмазэргиэнбанка. Кроме того, говорилось, что АЭБ снизил процентные ставки по кредитам, а также приступил к сбору биометрических данных.

Возглавили октябрьский рейтинг Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.

В качестве основы для построения рейтинга был использован МедиаИндекс — совокупный показатель заметности банка в СМИ. Он отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле и зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Рейтинг «Медиалогии» построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 44 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. В рейтинге приняли участие все банки, работающие на территории Российской Федерации.