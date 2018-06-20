Алмазэргиэнбанк создает безбарьерную среду для людей с инвалидностью

Председатель региональной общественной организации «Движение без барьеров» Афанасий Лаптев в сопровождении представителей Банка России и Алмазэргиэбанка проверил, насколько головной офис АЭБ адаптирован для посещения клиентами с инвалидностью. Визит состоялся в рамках конференции «Влияние денежно-кредитной политики Банка РФ и финансовой доступности на развитие экономики РС(Я)», которая 18-19 июня прошла в Якутске.

«Наша организация активно работает с Алмазэргиэнбанком по созданию безбарьерной среды в его отделениях. Головной офис АЭБ мы признали доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, так как здесь есть специальный пандус, парковка автотранспорта для инвалидов, кнопка вызова персонала, поручни и так далее. Кроме того, сотрудники банка посетили семинар по правильному обслуживанию клиентов с инвалидностью. Хочется, чтобы примеру АЭБ последовали и другие учреждения. В последние годы в Якутске заметны позитивные сдвиги в этом вопросе, городская среда становится все более комфортной», — отметил Афанасий Лаптев.

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута подчеркнул, что на конференции данному вопросу уделялось особое внимание: «Мы договорились, что Национальный банк республики совместно с региональными отделениями банков и общественными организациями инвалидов разработают цикл мероприятий, которые осуществят в ближайшее время. Такие меры позволят удовлетворить запросы от потребителей всех групп, в том числе людей с инвалидностью».

Мамута поддержал работу, проводимую Алмазэргиэнбанком по обеспечению доступа клиентов с инвалидностью в отделения, а также по повышению удобства их обслуживания.

«Думаю, каждому банку страны еще есть над чем работать в данном направлении. Это и адаптация интерфейсов под потребности инвалидов, и соблюдение требований к высоте расположения терминалов, банкоматов. Много важных вопросов, требующих решения», — сообщил он.

Как заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе прошедшего в апреле этого года очередного заседания рабочей группы по повышению финансовой доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, 43% банков России в основном исполнили рекомендации, которые регулятор разослал кредитным организациям специальным информационным письмом в конце 2017 года, а 25% в настоящее время работают над повышением доступности своих услуг для указанной группы клиентов и намерены завершить эту работу в 2018—2019 годах.