Алмазэргиэнбанк сохраняет высокие позиции в медиарейтинге российских банков

Алмазэргиэнбанк по итогам апреля занял 30 место в списке пятидесяти наиболее упоминаемых в СМИ банков России. Возглавили рейтинг, составленный компанией «Медиалогия», Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.

В апреле федеральные и региональные СМИ сообщали о том, что Центробанк подтвердил значимость АЭБ на рынке платежных услуг страны, а также о запуске совместной акции Алмазэргиэнбанка и международной платежной системы JCB «Покупайте с картой JCB и выигрывайте».

«Нашим клиентам, партнерам, жителям региона мы рассказываем о деятельности банка, используя различные каналы донесения информации – как через СМИ, социальные сети, так и организуя офлайновые мероприятия – дни открытых дверей, лекции по основам финансовой грамотности. Высокое место в рейтинге компании «Медиалогия» — это результат работы всей команды Алмазэргиэнбанка. Кроме того, благодарим коллег-журналистов, которые проявляют интерес к АЭБ и помогают доводить до людей оперативные и объективные сведения», — сообщил пресс-секретарь банка Вячеслав Стручков.

В качестве основы для построения рейтинга был использован МедиаИндекс — совокупный показатель заметности банка в СМИ. Он отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле и зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Рейтинг «Медиалогии» построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 44 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. В рейтинге приняли участие все банки, работающие на территории Российской Федерации.