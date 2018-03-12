Алмазэргиэнбанк снижает ставки по потребительским кредитам

С начала 2018 года банк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам, а в марте по потребительским кредитам, чтобы сделать их ещё доступнее для клиентов. Снижены ставки по кредитам без обеспечения — «Простые решения», с обеспечением — «Новые горизонты» и «Большие возможности».

«Снижение процентных ставок – это важный шаг к обеспечению доступности финансовых услуг для жителей нашей республики», — отметила директор Департамента розничного бизнеса Анна Алексеевская.

Важно знать, что подать заявку на потребительский кредит «Простые решения» теперь можно и онлайн, нужно лишь перейти по ссылке www.credits.albank.ru . После подачи заявки менеджер банка вам перезвонит, назначит время и адрес операционного офиса банка для оформления кредита. Там же можно оставить онлайн заявку и на популярные ипотечные продукты, такие как «Индивидуальный жилой дом», «Стандарт» и «Новостройка».

«Мы стараемся с каждым днём улучшать и упрощать сервис обслуживания наших клиентов, делаем наши продукты доступными для всех категорий, но более всего внимание уделяется, конечно же, зарплатным клиентам и работникам бюджетной сферы, для них у нас всегда наиболее выгодные условия», — заявила Алексеевская.

Более подробно с условиями кредитных продуктов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО можно ознакомиться на официальном сайте и в офисах банка.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

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