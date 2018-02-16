Алмазэргиэнбанк снижает процентные ставки по ипотеке

Алмазэргиэнбанк объявляет о снижении процентной ставки по четырём основным ипотечным продуктам – «Новостройка», «Стандарт», «Индивидуальный жилой дом» и «Новая квартира».

Ипотечный кредит «Новостройка» – на покупку квартиры в многоквартирном доме у юридического лица путём заключения договора долевого участия или договора купли-продажи.

Ипотечный кредит «Стандарт» – это кредит на покупку квартиры на вторичном рынке или на приобретение доли в праве собственности на квартиру.

Ипотечный кредит «Индивидуальный жилой дом» — на приобретение индивидуального жилого дома, на строительство/завершение строительства индивидуального жилого дома или на приобретение земельного участка с незавершённым строительством индивидуального жилого дома.

Ипотечный кредит «Новая квартира» – покупка жилья у юридического лица на первичном рынке по договору долевого участия или по договору купли-продажи в населённых пунктах согласно списку улусов, который опубликован на официальном сайте банка.

Благодаря снижению процентных ставок ипотечные кредиты в АЭБ стали для якутян еще доступнее. Теперь мечта многих о собственной квартире или доме легко может стать реальностью!

Подробные условия по каждому продукту можно узнать на официальном сайте Алмазэргиэнбанка albank.ru, по телефону call-центра 34-22-22 или бесплатной горячей линии 8-800-100-34-22, а также в любом офисе по обслуживанию физических лиц. Рассчитать кредит и оформить заявку онлайн можно на сайте credits.albank.ru.

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