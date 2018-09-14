Алмазэргиэнбанк проводит уроки финансовой грамотности в Якутии

В рамках мероприятий по повышению финансовой грамотности среди якутян Алмазэргиэнбанк проводит в сентябре различные мероприятия в городах и селах республики.
Сотрудники Алмазэргиэнбанка, работающие в дополнительных офисах в улусах республики, организовали для учеников первых классов уроки финансовой грамотности. Мероприятия прошли в Намцах в Хамагааттинской средней школе, в селе Ытык-Кюель в школе №2, в Нижне-бестяхской школе №2 Мегино-Кангаласского района.
В столице республики также организованы уроки финансовой грамотности — для воспитанников интерната при социально-реабилитационном центре, учащихся первых классов школ №21, 10, 35.
Ребятам подарили книги «Волшебная карта АЭБ» и рассказали о роли банков, семейном и личном бюджетах, введении в оборот новых купюр, особенностях безналичной оплаты покупок и услуг.
Отметим, что проект «Финансовая грамотность» является одним из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности Алмазэргиэнбанка. Сотрудники АЭБ регулярно проводят занятия, финансовые игры и квесты, прочие мероприятия для людей всех возрастов, но в первую очередь для молодёжи – воспитанников и выпускников центров поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без поддержки родителей, для школьников и студентов.
«Мы постоянно расширяем аудиторию и тематику лекций. Стараемся, чтобы знания, которыми делимся, соответствовали самым современным тенденциям отрасли. Проект стартовал три года назад. Когда только начинали работать, то многие люди не понимали, для чего им нужны основы финграмотности. Сейчас же в республике это настоящий тренд – почти каждый из наших слушателей осознает, что получаемые им знания – это реальная возможность повысить личное материальное благополучие, стать более рациональным потребителем», — отметила руководитель направления корпоративной социальной ответственности Службы по связям с общественностью АЭБ Наталья Миронова.
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