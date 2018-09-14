Алмазэргиэнбанк проводит уроки финансовой грамотности в Якутии

В рамках мероприятий по повышению финансовой грамотности среди якутян Алмазэргиэнбанк проводит в сентябре различные мероприятия в городах и селах республики.

Сотрудники Алмазэргиэнбанка, работающие в дополнительных офисах в улусах республики, организовали для учеников первых классов уроки финансовой грамотности. Мероприятия прошли в Намцах в Хамагааттинской средней школе, в селе Ытык-Кюель в школе №2, в Нижне-бестяхской школе №2 Мегино-Кангаласского района.

В столице республики также организованы уроки финансовой грамотности — для воспитанников интерната при социально-реабилитационном центре, учащихся первых классов школ №21, 10, 35.

Ребятам подарили книги «Волшебная карта АЭБ» и рассказали о роли банков, семейном и личном бюджетах, введении в оборот новых купюр, особенностях безналичной оплаты покупок и услуг.

Отметим, что проект «Финансовая грамотность» является одним из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности Алмазэргиэнбанка. Сотрудники АЭБ регулярно проводят занятия, финансовые игры и квесты, прочие мероприятия для людей всех возрастов, но в первую очередь для молодёжи – воспитанников и выпускников центров поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без поддержки родителей, для школьников и студентов.