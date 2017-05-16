Алмазэргиэнбанк: Проездные билеты теперь и в Нерюнгри

15 мая в Нерюнгри стартовал транспортный проект, который впервые был презентован в апреле этого года. Теперь проезд в общественном транспорте можно оплачивать проездными билетами. Проект реализует Нерюнгринская городская администрация совместно с ООО «Нерюнгринская автотранспортная компания» и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

В декабре 2016 года в ходе реализации второго этапа развития транспортного проекта в г.Якутске была запущена новая услуга – продажа проездных билетов со сроком действия до 60 дней и лимитом поездок (20 , 40, 60). Именно такие билеты вводятся в действие и в Нерюнгри.

Тарифы на проезд со временем только растут. В таких условиях горожанину, постоянно пользующемуся услугами общественного транспорта, особенно важно иметь возможность выбрать способ оплаты, при этом имея также и возможность сэкономить.

На сегодняшний день стоимость одной поездки в г.Нерюнгри при оплате наличными составляет 26 рублей. Стоимость проезда при оплате проездным билетом значительно ниже, чем при оплате наличными. При разработке проекта были утверждены следующие тарифы:

Проездной билет с лимитом 20 поездок – 500 рублей

Проездной билет с лимитом 40 поездок – 950 рублей

Проездной билет с лимитом 60 поездок – 1300 рублей

При стоимости одной поездки наличными 26 рублей новый транспортный проект позволяет экономить почти до 5 рублей с каждой поездки, то есть снижает стоимость проезда на 15-20%.

Помимо удобства проезда, проект выгоден и муниципальным властям, и самим перевозчикам, неся ещё и общественную пользу. Новые технологии позволяют отслеживать процесс оплаты для контроля, а также для сбора статистической информации с целью улучшения работы общественного транспорта. При этом исключается возможность сокрытия вырученных денег, что увеличивает налоговые поступления в бюджет.

Сегодня Заместитель главы города Нерюнгри Артур Яковлев приобрел транспортную карту и опробовал ее в городском автобусе, отметив, что такой способ оплаты, безусловно, станет удобным для нерюнгринцев.

Карты в г.Нерюнгри можно приобрести по следующим адресам: Больничный комплекс, ТЦ «Север», ТЦ «Панорама», ТЦ «Парадиз» (ул.Кравченко), офис Алмазэргиэнбанка. Со временем сеть терминалов будет расширена.