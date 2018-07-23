АКЦИЯ! Обменяйте монеты на хрустящие новенькие купюры и получите транспортную карту в подарок!

Алмазэргиэнбанк продолжает акцию «Обменяй монеты» с 23 июля 2018 года по 23 сентября 2018 года.

Для участия в акции необходимо обменять монеты в любом отделении Банка на сумму не менее 500 рублей и заполнить анкету.

Призы распределяются следующим образом:

1. За обмен монет в размере не менее 500 рублей и не более 5000 рублей–предоставляется транспортная карта номиналом 0 рублей и 2 (две) юбилейные банкноты номиналом 100 рублей в виде размена, а не дополнительной суммы розыгрыша акции.

2. За обмен монет в размере не более 10 000 рублей–предоставляется транспортная карта номиналом 42 рубля, 5 (пять) юбилейных банкнот номиналом 100 рублей и 8 (восемь) юбилейных монет номиналом 25 рублей в виде размена, а не дополнительной суммы розыгрыша акции.

3. За обмен монет в размере более 10 000 рублей–предоставляется транспортная карта номиналом 84 рубля, 10 (десять) юбилейных банкнот номиналом 100 рублей и 12 (двенадцать) юбилейных монет номиналом 25 рублей в виде размена, а не дополнительной суммы розыгрыша акции.

Все участники акции, которые заполнили анкеты получают шанс выиграть одну из 10 юбилейных монет, посвященных советской или российской мультипликации. Выбор победителя будет проводиться с помощью генератора случайных чисел. Вручение призов состоится с 01 октября 2018 года по 01 ноября 2018 года.

ВНИМАНИЕ! Количество транспортных карт ограничено.

Участвуйте в акции, меняйте звонкие монеты на хрустящие купюры!

Более подробно с условиями акции «Обменяй монеты» в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО можно ознакомиться на официальном сайте и в офисах банка.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина, 1

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