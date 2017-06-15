Алмазэргиэнбанк принял участие в «Северном акселераторе»

«Северный акселератор» — программа профессиональной переподготовки, которая ориентирована в основном на старт-аперов и начинающих предпринимателей, но может пригодиться и лицам, уже имеющим своё дело.

Программа состоит из четырёх модулей, которые включают в себя различные лекции, семинары и мастер-классы – покрывая всё, от теории до практики. Организаторами программы выступают Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я), партнёры – ГАУ «Технопарк «Якутия», Венчурная компания «Якутия», ГБУ «Агентство инвестиционного развития РС (Я)» и Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я). «Акселератор» начал свою работу в апреле этого года и на данный момент участники, после перерыва, достигли уже второго этапа программы.

Программам и мероприятиям подобного рода в последнее время уделяется всё больше внимания. Федеральные и региональные власти уже давно осознали значимость малого и среднего бизнеса для экономики страны в целом и республики в частности, и стараются создать для их роста максимально комфортные условия. Республиканский Алмазэргиэнбанк уже не первый год ведёт планомерную работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, кредитуя бизнес, участвуя в программах льготного кредитования, выступая партнёром ключевых институтов развития малого и среднего бизнеса, таких как Корпорация МСП, Фонд развития Дальнего Востока, Банк МСП. Однако не менее важную роль в осуществлении этой политики и в поддержке предпринимателей, в особенности начинающих, играет и просветительская деятельность.

Именно поэтому вчера, в рамках курса «Финансовая подготовка бизнес-проекта. Эффективное руководство», лекцию на «Северном акселераторе» прочитала Анастасия СТАРОСТИНА из Департамента малого и среднего бизнеса Алмазэргиэнбанка. Данный модуль программы рассматривает финансовые аспекты бизнес-плана, эффективное управление и преодоление застоев в бизнесе, на примере удачных стартапов. Темой лекции Алмазэргиэнбанка стали «Основные критерии поддержки бизнес-проекта со стороны Алмазэргиэнбанка». Анастасия рассказала о поддержке малого и среднего бизнеса в стране, республике и городе в общем. А в частности – о кредитовании малого и среднего бизнеса в Алмазэргиэнбанке: какие требования предъявляют кредиторы к заёмщикам; как правильно оформить кредит – от сбора пакета необходимых документов до подписания договора; какие существуют программы поддержки представителей малого и среднего бизнеса в стране, в ДФО и в республике. Занятие прошло камерно, присутствовавшие были предпринимателями из различных сфер деятельности, от строительства до студии дизайна, как уже имеющие своё дело, так и только начинающие.

Cлушатели проявили интерес к теме, задавали вопросы и активно участвовали в обсуждении. Именно во взаимодействии, совместном обсуждении и получении ответов на волнующие вопросы заключается главная суть таких занятий. И мы искренне надеемся, что все участники почерпнули для себя что-то новое и полезное, что поможет им развить финансовую сторону их проектов и с лёгкостью начать своё дело, либо стать в нём ещё успешнее.