Алмазэргиэнбанк принял участие в сборе средств на строительство школы в селе Кобякон

Собрать средства для строительства нового здания школы в селе Кобякон Намского улуса — такую цель поставили перед собой организаторы благотворительного концерта с участием артистов якутской эстрады и творческих коллективов муниципалитета. Алмазэргиэнбанк не остался в стороне от общественной инициативы – руководитель филиала АЭБ в районе Владимир Соловьев передал от коллектива финансового учреждения взнос в размере 25 тысяч рублей.

«Благотворительный концерт состоялся ровно на следующий день после прямой линии, где президент России Владимир Путин обратил внимание на малокомплектные школы. Глава государства, говоря о проблеме закрытия учебного заведения в поселке Старая Суртайка Алтайского края, заявил, что 47 учащихся – это достаточно много. Такую школу сложно назвать малокомплектной. В школе Кобякона обучаются 48 ребят, поэтому жители села абсолютно справедливо поднимают вопрос о возведении нового здания», — сказал Владимир Соловьев.

По его словам, АЭБ, как единственный региональный банк Якутии, всегда стремился поддерживать жителей сельской местности: «С 2016 года банк участвует в реализации инфраструктурного проекта по возведению в районах республики 16 детских садов на основе принципов государственно-частного партнерства. На 1 января этого года введены в эксплуатацию 7 дошкольных учреждений на 1 043 места в Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Среднеколымском и Анабарском районах. Мы понимаем всю важность данного направления работы, так как школа, детский сад, другие социальные учреждения – стержень сельской жизни, то, без чего село обречено на вымирание».

Как сообщили организаторы сбора средств, пожертвования направят на разработку проектно-сметной документации нового здания и проведение строительных работ.

Действующее двухэтажное деревянное здание школы построили по типовому проекту и ввели в эксплуатацию в 1964 году. Более десяти лет назад его признали аварийным, но дети продолжают здесь обучаться.