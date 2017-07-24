Алмазэргиэнбанк принял участие в РАТОП

На днях Якутск оказался в центре обсуждения будущего российско-американских отношений представителями российского бизнеса и властей совместно с гостями из США в рамках ведущего форума по торгово-экономическим и инвестиционным связям стран.

Российско-американское тихоокеанское партнёрство или РАТОП (Russian-American Pacific Partnership, RAPP) – это созданный в 1995 году крупный двусторонний форум, на котором встречаются представители частного и государственного секторов Дальнего востока России и Западного побережья Соединённых штатов Америки.

Главные цели форума – преодоление препятствий на пути развития деловых и коммерческих отношений между востоком России и западом США, расширение возможностей, а также поддержка и содействие взаимовыгодному экономическому развитию.

В этом году Якутск стал столицей 22-го ежегодного заседания РАТОП, приняв эстафету у Сан-Франциско, штат Калифорния, США. Заседание проходило в течение двух дней, на форум собрались почти три десятка участников, модераторов и делегатов – представителей деловой среды и органов федеральной и региональной власти стран-участниц.

Подобные мероприятия играют важную роль в диалоге России и США и способствуют развитию и укреплению экономики участвующих регионов – а их на сегодня уже 19 (8 штатов США и 11 регионов России), и географический охват форума продолжает расти. Алмазэргиэнбанк как один из ключевых институтов развития Республики Саха (Якутия) принял участие в организации мероприятия.

Также руководство банка встретилось с президентом Совета по отношениям «США-Россия», исполнительным директором РАТОП, г-ном Дереком Норбергом, в стенах головного офиса банка. Основной темой встречи стало подведение итогов заседания, обсуждение перспектив торгово-экономических и инвестиционных связей Якутии и США.

Представители банковской группы подняли такие вопросы, как сотрудничество по развитию туризма со штатом Аляска, потенциальное расширение рынка сбыта готовой ювелирной продукции за счёт выхода на американского покупателя, а также возможность участия IT-специалистов Якутии в совместных российско-американских обучающих программах и программах по повышению квалификации.

Г-н Норберг, в свою очередь, заявил, что главная цель партнёрства – это развитие отношений между США и Россией во взаимовыгодном ключе, и заверил, что со своей стороны РАТОП готов сделать всё возможное для поддержания начинаний бизнеса Якутии и, в частности, группы Алмазэргиэнбанка. В завершение встречи обе стороны выразили надежду на скорую новую встречу и плодотворное дальнейшее сотрудничество.