Алмазэргиэнбанк поздравил Мохсоголлохский центр помощи детям с днем рождения

Алмазэргиэнбанк из года в год расширяет границы корпоративной социальной ответственности и активно помогает якутянам. Основным достижением в этом направлении является разработка программы «Наше будущее», в которую вошли социальные проекты, в том числе по поддержке детей-сирот. В четверг, 29 ноября, сотрудники АЭБ посетили Мохсоголлохский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где поздравили воспитанников и коллектив с днем рождения учреждения.

«От имени Алмазэргиэнбанка всех вас сердечно поздравляю с 33-летием Мохсоголлохского центра помощи детям – места, где, я уверен, каждый из присутствующих нашел тепло, поддержку и взаимопонимание. Атмосфера товарищества, творчества, уважения к старшим, которая царит здесь, создана в первую очередь вами – педагогами и воспитанниками. Только ваш совместный труд, нацеленность на результат, упорство в преодолении любых преград помогают центру развиваться», — отметил заместитель председателя правления АЭБ Анатолий Табунанов.

Он пожелал воспитанникам и педагогам учреждения крепкого здоровья, счастья, достижения новых высот: «Пусть центр работает еще много лет и продолжает выполнять важную миссию – повышать качество воспитания нашего подрастающего поколения, а значит – формировать будущее Якутии и России».

Директор Мохсоголлохского детского дома Василий Ильин поздравил собравшихся со знаменательным событием и поблагодарил коллег, друзей и социальных партнеров за помощь в реализации планов центра и создании максимально благоприятных условий для воспитания и обучения.

Банк подарил педагогам и воспитанникам центра домашний кинотеатр, а ребята приготовили для гостей праздничное представление.