Алмазэргиэнбанк повысил ставки по вкладам!

Алмазэргиэнбанк повысил процентные ставки по вкладам «Доходный», «Алмаз г. Владивосток», «Накопительный», «Пенсионный надежный» и «Премиум», а также представляет сезонный вклад «Любимым».

Вклады в надежный банк – это всегда перспективный способ сохранить и приумножить свои накопления. Очень удобно, что доходы от таких вкладов можно получить к определенной дате. Например, через полгода или год вы планируете организовать масштабное торжество или совершить крупную покупку. Если вы заблаговременно разместите денежные средства в банке под высокий процент, то сможете справить любой праздник или приобрести машину, недвижимость без лишней тревоги за свое финансовое положение.

Обращаем ваше внимание на то, что в Алмазэргиэнбанке действует сезонный вклад «Любимым». Его основным преимуществом является возможность выбрать периодичность выплаты процентов – ежемесячно или еженедельно.

По вкладу предусмотрено право пополнения до его максимальной суммы. Без права расходования средств и без капитализации.

Условия по данному вкладу очень привлекательные:

Процентная ставка – от 7% до 7,5% годовых (в зависимости от суммы вклада);

Срок размещения – 395 дней;

Сумма минимального остатка – от 350 тысяч рублей;

Максимальная сумма – 100 млн рублей.

При открытии вклада «Любимым» необходимо предоставить счет пластиковой карты, открытый в Алмазэргиэнбанке. Если такового нет, то сотрудник банка оформит вам пластиковую карту, и проценты по вкладу будут зачисляться на этот счет согласно периодичности, которую вы выбрали.

Более подробно ознакомиться с условиями вклада «Любимым» и депозитной линейкой АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО вы можете в офисах банка и на официальном сайте www.albank.ru

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

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