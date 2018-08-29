Алмазэргиэнбанк повысил процентные ставки по вкладам

Алмазэргиэнбанк с 28 августа 2018 года повысил процентные ставки по вкладам «Любимым», «Зарплата плюс», «Пенсионный надежный», «Накопительный», «Доходный», «Комфортный», «Премиум», «Надежный ВИП».



«Банк постоянно работает над повышением конкурентоспособности и старается, чтобы вклады клиентов оставались отличным способом сохранения и приумножения накоплений», — отметила руководитель департамента розничного бизнеса Алмазэргиэнбанка Анна Алексеевская.

Например, в сезонном вкладе «Любимым» процентная ставка и так была высока и составляла до 6,9%. А теперь при открытии через мобильное приложение «АЭБ Онлайн 2.0» она увеличена до 7,2%.

Напомним, что основным преимуществом вклада «Любимым» является возможность выбрать периодичность выплаты процентов – ежемесячно или еженедельно.Срок размещения вклада составляет 270 рабочих дней. Минимальная сумма вклада – 350 тысяч рублей, максимальная – 100 миллионов рублей. В течение всего периода клиенты могут пополнить вклад до максимальной суммы.Расходование средств и капитализация не предусмотрены.

В случае не востребования вклада по истечении срока дальнейшее хранение средств осуществляется банком по вкладу «Пополняемый», действующим на момент пролонгации.

В случае полного востребования суммы вклада или списания ее со счета по вкладу по иным основаниям до указанной в договоре даты возврата вклада проценты выплачиваются исходя из фактического числа дней нахождения средств на счете по вкладу и из расчета ставки по вкладу «До востребования», действующей в банке на дату досрочного востребования вклада. При этом излишне выплаченные проценты по вкладу удерживаются из средств остатка на депозитном счете по вкладу.

Более подробно ознакомиться с условиями вы можете в разделе: Вклады.

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