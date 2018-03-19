Алмазэргиэнбанк повышает процентные ставки по вкладам

Алмазэргиэнбанк продолжает делать шаги навстречу своим клиентам и повышает процентные ставки по вкладам. Ранее финансовое учреждение снизило ставки по ипотечным и потребительским кредитам.

«Мы стремимся сделать наши продукты и услуги максимально доступными и выгодными для клиентов. В первую очередь, конечно, мы задумываемся о старшем поколении, наших пенсионерах. Именно поэтому повысили ставки по вкладу «Пенсионный надежный». Кроме того, теперь у вкладчиков появилась возможность частично расходовать средства со счёта, при условии сохранения на нём минимальной суммы по депозиту. Таким образом, вклад становится уже не копилкой, которую нельзя тронуть при первой необходимости, а запасным кошельком», — отметила начальник управления розничного бизнеса АЭБ Людмила Ушницкая.

Алмазэргиэнбанк также повысил ставки по вкладам «Доходный», «Накопительный» и «Алмаз» (вклад доступен для г. Владивосток).

Отметим, что при открытии вклада через мобильное приложение «АЭБ Онлайн» предусмотрена дополнительная надбавка к процентной ставке по вкладу. Новая версия приложения («АЭБ Онлайн 2.0») доступна для скачивания в Google Play Market и Apple AppStore абсолютно бесплатно.

Более подробно с условиями вкладов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО можно ознакомиться на официальном сайте и в офисах банка.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ №2602 от 08.06.2015 г.

www.albank.ru

Call-центр 34-22-22

Бесплатная горячая линия 8-800-100-34-22