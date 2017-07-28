Алмазэргиэнбанк поучаствовал в выездном заседании Корпорации МСП

На этой неделе в городе Владивостоке состоялась важная для малого и среднего бизнеса Дальнего Востока деловая встреча. В ходе выездного совещания АО «Корпорация МСП» и АО «Банк МСП» встретились с представителями деловых кругов и исполнительных властей ДФО для обсуждения будущей поддержки. На встрече присутствовали представители Алмазэргиэнбанка.

25-го июля Корпорация МСП и Банк МСП провели ряд встреч и круглых столов по вопросу увеличения объёма кредитной и гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках этих мероприятий во Владивостоке прошла презентация инвестиционных проектов. Заседание собрало представителей органов исполнительной власти регионов Дальневосточного федерального округа, субъектов малого и среднего предпринимательства и банков-партнёров, среди которых был и Алмазэргиэнбанк.

Республику Саха (Якутия) на заседании представила генеральный директор МКК «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» Татьяна Коломыцина, вместе с ней содокладчиком выступил начальник Управления малого и среднего бизнеса Алмазэргиэнбанка Вячеслав Ефимов. Делегаты представили несколько перспективных проектов Алмазэргиэнбанка и его дочерних компаний. Во время заседания были достигнуты все основные цели: участники обменялись деловым опытом, представили инвесторам потенциал своих проектов и заручились их поддержкой. Все представленные Алмазэргиэнбанком проекты были одобрены Корпорацией МСП и Банком МСП, и уже в обозримом будущем их рассмотрят более детально.

На сегодня всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса – приоритетное направление в развитии экономики всей страны. Алмазэргиэнбанк, как один из ключевых институтов развития Якутии, старается улучшить привлекательность республики в глазах инвесторов и раскрыть потенциал малого и среднего бизнеса. При активной помощи федеральных и региональных властей и таких организаций, как Корпорация МСП и Банк МСП, можно смело говорить, что малый и средний бизнес на Дальнем Востоке и, в частности, в Якутии могут всецело рассчитывать на поддержку.