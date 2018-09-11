Алмазэргиэнбанк помог Харысхалу собрать почти 100 тысяч рублей на благотворительность

Фонд «Харысхал» в 2018 году собрал 97,6 тысячи рублей в операционных залах Алмазэргиэнбанка. Средства, которые якутяне сдавали в специальные копилки, были направлены на благотворительность.

В Якутске в отделениях крупнейшего финансового учреждения республики были размещены 16 копилок для сбора денег.

«На 1 сентября поступило 97,6 тысячи рублей. На собранные средства фонд «Харысхал» провел ряд важных мероприятий – социальную акцию «Солнечный день», Неделю инклюзивного образования, семинары для родителей детей с инвалидностью», — отметила начальник управления кассовых операций и инкассаций АЭБ Светлана Павлова.

Еще недавно благотворительная деятельность многих успешных компаний Якутии не отличалась высокой степенью зрелости. Сегодня ситуация кардинально меняется. В том числе и благодаря Алмазэргиэнбанку, который одним из первых среди успешных компаний республики установил четкую взаимосвязь между своими стратегическими целями как коммерческой структуры и социальным благополучием территорий, на которых он ведет свою деятельность.