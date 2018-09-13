Алмазэргиэнбанк подписал меморандум о сотрудничестве с группой AccorHotels в рамках ВЭФ-2018

Алмазэргиэнбанк и его дочерняя компания «АЭБ Капитал» в рамках Восточного экономического форума заключили с ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани» (группа AccorHotels) меморандум. Документ предусматривает строительство в Якутске гостиницы Mercure на 150 номеров.

Свои подписи под меморандумом поставили председатель правления Алмазэргиэнбанка Людмила Николаева, генеральный директор ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани» Алексис Деларофф и руководитель компании ООО «АЭБ Капитал» Игорь Борисов.

Как следует из текста документа, отель будет спроектирован, построен, отделан и оснащен в соответствии с международными проектными критериями и спецификациями бренда Mercure:

«Стороны будут совместно работать над тем, чтобы проектные критерии и спецификации гостиницы соответствовали международным критериям гостиниц Mercure».

Открыть отель планируется после 2020 года.

«Дальний Восток – очень интересный для нас регион, и мы видим здесь огромный потенциал для развития. Уникальная природа, растущая деловая активность, развитие связей со странами АТР и богатое культурное наследие коренных народов – все это, я уверен, привлечет как туристов, так и бизнес-путешественников. Мы очень рады, что смогли найти надежного партера в регионе и с нетерпением ждем начала работы над проектом», — приводит слова Алексиса Делароффа пресс-служба ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани».

В России Accor Group, действуя через дочернюю компанию «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани», осуществляет управление шестнадцатью гостиницами под брендами Novotel и Ibis.