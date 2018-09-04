Алмазэргиэнбанк подарил выпускникам детских домов карты «Мир»

Алмазэргиэнбанк выпустил 14 пластиковых карт «Мир» с бесплатным годовым обслуживаем и положительным балансом для выпускников детских домов Якутии.

Шесть выпускников Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, получили карты 1 июня 2018 года. А 3 сентября 2018 года такие же подарки были вручены восьми выпускникам детского дома «Берегиня» после успешного прохождения социального экзамена. Некоторые из них уже разъехались по учебным заведениям республики.

Акция была организована в рамках социального проекта Алмазэргиэнбанка «Выпускник». Он реализуется по инициативе председателя правления АЭБ Людмилы Николаевой совместно с фондом «Семья для ребенка» и направлен на социальную интеграцию в общество выпускников детских домов, содействие в получении ими профессионального образования.

Напомним, что в 2018 году в 203 микрорайоне Якутска фонд «Семья для ребенка» при поддержке Алмазэргиэнбанка открыл наставнический центр. Любой желающий может прийти, поделиться своими умениями и навыками с ребятами и даже стать наставником».