Алмазэргиэнбанк подарил первоклашкам увлекательную книгу «Волшебная карта АЭБ»

Алмазэргиэнбанк 1 сентября подарил первоклассникам школ Якутии обучающую книгу по финансовой грамотности «Волшебная карта АЭБ».

В День знаний сотрудники крупнейшего финансового учреждения республики поздравили учеников школ столицы – заместитель председателя правления Алмазэргиэнбанка Анатолий Табунанов побывал в школе №5, руководитель службы внутреннего аудита Игорь Мигалкин – в Якутской городской национальной гимназии, начальник управления розничного бизнеса Людмила Ушницкая – в политехническом лицее, волонтер банка Светлана Винокурова – в школе №3. А 5 сентября директор департамента розничного бизнеса Анна Алексеевская подарит книги и проведет урок финансовой грамотности в школе №21 Якутска.

«Сегодня для многих из вас начинается очень важный этап в жизни — вы в первый раз идете в школу. Алмазэргиэнбанк дарит эту яркую и интересную книгу. Я уверен, она поможет в учебе», — обратился к ученикам школы №5 Анатолий Табунанов.

Отметим, что «Волшебная карта АЭБ» – это обучающая книга, которую Алмазэргиэнбанк специально разработал и выпустил в рамках социального проекта «Финансовая грамотность». Сотрудники АЭБ регулярно проводят в школах уроки, объясняет детям, откуда появились деньги, почему их лучше хранить в банке, как вести семейный бюджет, что такое пластиковая карта.

Познавательные книги в День знаний также получили первоклассники в улусах, где работают дополнительные офисы АЭБ.

А накануне 1 сентября Алмазэргиэнбанк поздравил детей своих сотрудников, которые пойдут в первый класс. Для ребят провели экскурсию по операционному залу, показали хранилище, организовали урок финансовой грамотности и вручили подарки.