Алмазэргиэнбанк организовал уроки финансовой грамотности в учебных заведениях Якутска

Учащиеся Якутского технологического техникума сервиса и средней школы №17 узнали, как правильно распоряжаться наличными деньгами, какие действия могут защитить сбережения от мошенников, для чего нужны банки и что такое бесконтактная технология оплаты покупок. Проект Алмазэргиэнбанка «Финансовая грамотность» уже в течение нескольких лет помогает жителям республики лучше разбираться в этих и многих других довольно сложных вопросах.

«Многие из ребят, посетивших наши специальные уроки, уже сталкиваются в повседневной жизни с миром финансов. Они, например, совершают покупки через интернет или расплачиваются в магазинах пластиковыми картами. Поэтому до детей именно сейчас важно донести, что любое решение, касающееся денег, надо принимать осознанно, что есть, с одной стороны, определенные риски, а с другой – способы защитить свои накопления», — отметил волонтер проекта Алмазэргиэнбанка «Финансовая грамотность», сотрудник компании «АЭБ-АйТи» Алексей Кривцов.

Уроки ориентированы прежде всего на практику, поэтому после небольшой вводной части, где лектор рассказывал о роли банков, семейном и личном бюджетах, введении в оборот новых купюр, особенностях безналичной оплаты покупок и услуг, учащиеся могли задать свои вопросы и получить рекомендации по решению проблем.

Проект «Финансовая грамотность» является одним из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности Алмазэргиэнбанка. Сотрудники АЭБ регулярно проводят занятия, финансовые игры и квесты, прочие мероприятия для людей всех возрастов, но в первую очередь для молодёжи – воспитанников и выпускников центров поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без поддержки родителей, для школьников и студентов.