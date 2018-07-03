Алмазэргиэнбанк оказал материальную помощь семьям в Верхнеколымском районе

Две пострадавшие от паводка семьи получили сертификаты от Алмазэргиэнбанка на сумму по 128 264 рублей. Помощь от банка была вручена многодетным и малообеспеченным семьям из села Верхнеколымска и поселка Зырянки.

По словам и.о. главы района Анастасии Яхонтовой, в банк был направлен список многодетных и малообеспеченных семей, нуждающихся в материальной поддержке. Из этого списка руководство банка выбрало две семьи.

Торжественное вручение сертификата семье Даниловых из п. Зырянки состоялось в здании районной администрации. На церемонию пришли представители трех поколений семьи: мать Августина Васильевна, ее дочь и внучка. Семья живет по ул. Победы. В эти дома вода вошла в квартиры, находящиеся на первом этаже, и была на отметке 20-30 см над уровнем пола.

Семья Слепцовых получила свой сертификат в с. Верхнеколымске несколькими часами позже. Вручение состоялось в сельском культурно-досуговом центре. Отец семейства Федор Слепцов на радостное событие пришел вместе со своими детьми. Он рассказал нам, что во время паводка вода была в доме на уровне 15 см от пола. Необходимо полностью заменить черные полы и положить новые доски. Сейчас семья проживает в комнате, которая пострадала от воды меньше, чем остальные, т.к. находится чуть выше, в остальных комнатах полностью разобраны полы.

Деньги поступят на личный счет, указанный семьями, уже на следующей неделе. Тем временем до конца лета осталось всего два месяца. За это время семьям, пострадавшим от паводка, нужно успеть просушить дома и подготовить их к предстоящей зиме. Благодаря этой материальной помощи от Алмазэргиэнбанка две семьи в районе уже получили возможность провести в своих жилищах ремонты.

Напомним, в паводок 2018 года 85 % поселка Зырянки было под водой, село Верхнеколымск находилосьполностью в воде.