Алмазэргиэнбанк обучит вилюйских школьников основам финансовой грамотности

Алмазэргиэнбанк заключил с Вилюйским управлением образования соглашение о содействии развитию финансовой грамотности среди школьников.

Документ подписан на «августовском» совещании работников образования, проведенном 28-29 августа в Вилюйске.

«По соглашению сотрудники вилюйского филиала Алмазэргиэнбанка должны обучить основам финансовой грамотности и азам банковских операций учеников не только городских, но и сельских школ», — отметила руководитель дополнительного офиса АЭБ в Вилюйске Сибирина Раева.

По ее словам, в течение года запланировано проведение различных мероприятий — уроков, круглых столов, классных часов. Ребятам расскажут о роли банков, семейном и личном бюджетах, введении в оборот новых купюр, особенностях безналичной оплаты покупок и услуг.

Отметим, что проект «Финансовая грамотность» является одним из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности Алмазэргиэнбанка. Сотрудники АЭБ регулярно проводят занятия, финансовые игры и квесты, прочие мероприятия для людей всех возрастов, но в первую очередь для молодёжи – воспитанников и выпускников центров поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без поддержки родителей, для школьников и студентов.