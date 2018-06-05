Алмазэргиэнбанк начал выпуск карт «Мир — JCB»

Алмазэргиэнбанк приступил к выпуску карт «Классическая Мир — JCB Standard» и «Премиальная Мир — JCB Gold». Карты международной платежной системы JCB принимаются к оплате в 190 государствах мира.

«Это первая кобейджинговая карта в линейке банка, которая предоставляет держателям более широкие возможности по ее использованию не только в России, но и за рубежом», — отметила эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

Стоимость ежегодного обслуживания карты «Классическая Мир — JCB Standard» составляет 250 рублей (5 долларов, 5 евро), «Премиальной Мир — JCB Gold» — 1 500 рублей (25 долларов, 25 евро).

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка в сумме до 1 млн рублей для Standard и до 2 млн рублей для Gold не взимается, при более крупных суммах составит 5% от суммы превышения. В банкоматах или кассах сторонних банков за снятие средств в размере не более 12 тысяч рублей (200 долларов, 200 евро) плата взимается в размере 120 рублей (4 доллара, 4 евро), свыше — составляет 1% от суммы.

Также карта «Классическая Мир — JCB Standard» может быть выпущена для зачисления пенсий. Плата за выпуск и обслуживание по данным картам взиматься не будет. На остаток средств на карте начисляется 6% годовых. Комиссия за снятие в устройствах банка отсутствует. В банкоматах или кассах сторонних банков при сумме снятия не более 12 тысяч взимается комиссия в размере 120 рублей, свыше этой суммы и в банкоматах группы ВТБ она составляет 1%.

Срок действия карт — три года. Плата за услугу СМС-информирования — 55 рублей в месяц.

Расплачиваясь картами «Классическая Мир — JCB Standard» и «Премиальная Мир — JCB Gold», клиент может вернуть себе определенный процент от суммы товара и услуги как за границей, так и на территории России.

По данным картам возвращается:

• 0,5% от суммы покупок в категориях «АЗС», «супермаркеты и продуктовые магазины» на территории РФ;

• 1% в остальных категориях на территории РФ;

• 1% от суммы покупок, совершенных за пределами РФ.

Максимальная сумма возврата по «стандартной» карте составляет 5 тысяч рублей либо 80 долларов/евро, по «золотой» — 10 тысяч рублей либо 150 долларов/евро в месяц.

Кроме того, держатели карт получают доступ к ряду привилегий: в аэропортах стран Азии клиенты могут отдохнуть, оставить на хранение багаж и воспользоваться другими услугами 62 специальных залов. В девяти крупных туристических столицах мира – Гонолулу, Гуаме, Лос-Анджелесе, Гонконге, Сеуле, Тайбэйе, Сингапуре, Бангкоке и Париже – работает компания JCB Plaza, сотрудники которой предоставят клиентам информацию о местных достопримечательностях, специальных торговых скидках, зарезервируют гостиницу или столик в ресторане, предложат экскурсии.

Напоминаем, что Алмазэргиэнбанк совместно с JCB проводит акцию, главный приз которой – поездка на двоих в Японию. Для того, чтобы принять участие, необходимо с 30 марта по 15 июля 2018 года совершить операции по оплате товаров и услуг картой JCB на общую сумму не менее 30 000 рублей. Победителей до 31 июля определит генератор случайных чисел. Принять участие в акции могут как действующие, так и новые держатели карт JCB Алмазэргиэнбанк.