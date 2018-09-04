Алмазэргиэнбанк исключил попадание в свои банкоматы фальшивых купюр

Алмазэргиэнбанк не пострадал от массового вброса в банкоматы фальшивых пятитысячных купюр.
Как сообщают в понедельник федеральные СМИ, крупнейший производитель банкоматов NCRпредупредил банки о массовом вбросе фальшивых пятитысячных купюр.
«В банкоматах Алмазэргиэнбанка установлено современное программное обеспечение, исключающее прием фальшивых купюр. Нашим клиентам не о чем беспокоиться», — сообщили в отделе по работе с устройствами самообслуживания.
Вброс фальшивых денег невозможен еще и из-за того, что у АЭБ всего два банкомата от производителя NCRв Мирном, но они не оснащены функцией приема наличных.
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО.
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