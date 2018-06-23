Алмазэргиэнбанк и мэрия Якутска создадут проектный офис по развитию микрорайона Кангалассы

Алмазэргиэнбанк и Окружная администрация столицы республики будут совместно разрабатывать и реализовывать проекты по технологическому, инновационному и социальному развитию микрорайона Кангалассы. Соответствующий меморандум 21 июня подписали председатель правления АЭБ Людмила Николаева и директор департамента экономики мэрии города Анна Стручкова.

Как следует из текста документа, Алмазэргиэнбанк и Окружная администрация города будут совместно работать над созданием и развитием проектного офиса.

«Цели заключаются в проработке и поддержке стратегических инвестиционных инициатив, являющихся приоритетными для города Якутска и направленными на повышение уровня качества жизни и человеческого потенциала столицы», — указано в меморандуме.

В этот же день Людмила Николаева выступила экспертом на форсайт-сессии «Якутск 2032: Трансформация Кангалассы 2.0», которая состоялась в рамках международной конференции «Города и люди». В обсуждении проектов по развитию микрорайона Кангалассы приняли участие политики, представители общественных организаций и бизнеса, урбанисты, молодые инноваторы и активные граждане.

Напомним, дочерняя компания Алмазэргиэнбанка «Сэйбиэм», получившая статус резидента ТОСЭР, участвует в создании ювелирно-гранильного кластера в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Кангалассы». Кластер предусматривает создание гранильного и ювелирного цехов, складских и офисных помещений, а также предоставление специализированного оборудования предприятиям-резидентам. Проект нацелен на обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства благоприятных условий для ведения бизнеса в области ювелирной и гранильной отраслей на территории Якутии.