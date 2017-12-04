Алмазэргиэнбанк: Финансовые институты должны играть значимую роль в переходе Якутии на цифровую экономику

Якутия имеет все возможности для создания и управления собственной системой цифровой экономики. В формировании новой модели развития важная роль должна быть отведена финансовым институтам, которые могут стать источниками исчерпывающих данных о состоянии региональных предприятий, компаний, хозяйствующих субъектов. Об этом заявил заместитель председателя правления Алмазэргиэнбанка Анатолий Табунанов на заседании дискуссионной площадки «Цифровая экономика в реальном секторе», состоявшемся накануне в столице республики.

«Запрос на цифровую экономику пришел от нового поколения – поколения Z, имеющего иные ценности, потребности и идеалы, которые влияют не только на отдельные отрасли, но и в целом на нашу повседневную жизнь. Цифровая экономика – это в первую очередь культура и люди с другим образом мышления, с иными подходами к работе. Для успешного внедрения новой системы нам придется преодолеть сложившийся менталитет», — отметил Анатолий Табунанов.

По его словам, для Якутии переход на новую модель развития может стать существенным конкурентным преимуществом как в плане привлечения инвестиций, человеческого капитала, так и повышения качества жизни населения: «Цифровая инфраструктура при этом должна быть поистине масштабной. Не с точки зрения затраченных на ее создание финансовых средств, а по количеству данных, субъектов экономики, сконцентрированных в ней».

Табунанов подчеркнул, что подходы, широко используемые в настоящее время многими финансовыми институтами, могут заменить традиционные – выборочный метод, сбор обобщенных статистических данных, которые не отвечают современным требованиям скорости и качества изменений.

«Алмазэргиэнбанк обслуживает в Якутии свыше 300 тысяч физических и более 10 тысяч юридических лиц. Мы видим существенную часть экономического процесса, происходящего в республике, например, объемы и структуру поступления, расходования финансов субъектами экономики; размеры, местоположение компаний и так далее. Благодаря имеющимся данным роль банка в цифровой экономике может быть расширена. Например, мы можем предоставлять доступ к инфраструктуре цифровой финансовой экосистемы, проводить анализ и прогнозирование процессов для управления рисками, ликвидностью и финансовым состоянием субъектов экономики», — сообщил представитель учреждения.

Анатолий Табунанов напомнил, что в 2016 году Алмазэргиэнбанк создал дочернюю компанию «АЭБ АйТи», где накапливаются IT-компетенции и концентрируются высококвалифицированные кадры: «Мы предлагаем свои данные, экспертизу, знания для осуществления перехода республиканской экономики на цифровую модель».

Завершая выступление, заместитель председателя правления ведущего банка региона внес предложения в итоговую резолюцию заседания дискуссионной площадки, среди которых – включение Якутии в число пилотных регионов страны при реализации программы «Цифровая экономика», использование потенциала финансовых институтов для сбора, анализа данных состояния и развития субъектов региональной экономики, а также принятие долгосрочной стратегии объединения разрозненных IT-систем.