Приближается знаменательная дата – семьдесят вторая годовщина Великой Победы. Алмазэргиэнбанк бережно хранит память о Великой Отечественной Войне, чтит и уважает свидетелей тех трагических событий. В рамках своей программы корпоративно-социальной ответственности банк уже давно оказывает помощь и поддержку столь нуждающемуся в них сейчас старшему поколению.

В прошлом году, в рамках проекта КСО «Ветеран», Алмазэргиэнбанк взял шефство на Республиканским домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Сегодня в доме-интернате состоялся ежегодный праздничный концерт, посвящённый живущим там ветеранам тыла и труда.

В концерте от лица банка принял участие танцевальный ансамбль Алмазэргиэнбанка во главе с Вячеславом ЕФИМОВЫМ и выступил с приветственным словом Заместитель Председателя Правления Анатолий ТАБУНАНОВ. Ветераны были рады небольшим уютным подаркам, по достоинству оценили пять мини-холодильников, переданных интернату банком, и все зрители без исключения остались в восторге от блистательного и элегантного вальса.

Также сотрудники Алмазэргиэнбанка посетили с визитом своего особенного подшефного – Николая Никитича ЯКОВЛЕВА, которого компания поддерживает вот уже почти десятилетие, с 2008 года. Николай Никитич ушёл на войну в 1944 году, когда ему было всего 18 лет, юным выпускником Вилюйского педагогического училища, вслед за своим старшим братом. Участвовал в освобождении Кёнигсберга, Праги и Берлина, после войны продолжил служить до 1950 года – в Венгрии, а после, вернувшись на родину, в Якутию, был принят в райком партии и продолжил работу в этой стезе. Сейчас Николаю Никитичу 91 год, он – участник Великой Отечественной Войны, подполковник в отставке.

Заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), Почетный гражданин Абыйского и Верхневилюйского районов, персональный пенсионер российского значения, партийный советский работник, член КПРФ с 1948 г.р., руководитель пяти районов республики – Вилюйского, Верхневилюйского, Абыйского, Эвено-Бытантайского, Усть-Майского. Несмотря на солидный возраст, Николай Никитич бодр духом, сегодня он был рад визиту сотрудников банка, встретив их как старых друзей и проведя с ними время в беседе, предаваясь воспоминаниям.

Каждый из нас должен помнить эти важные страницы нашей общей истории – из уст наших дедов и прадедов, – и передавать их дальше, из поколения в поколение, чтобы не забылся великий подвиг наших предков. С праздником, дорогие ветераны, долгих лет жизни вам, крепкого здоровья, счастья, а всем якутянам – мирного неба над головой, радости, тепла и света.