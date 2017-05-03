Алматинский этап : стабильность и сюрпризы, взлеты и полеты

В течение двух дней жители Алматы с удивлением смотрели на накачанных спортсменов в районе торгово-развлекательного центра «Grand Parc», что на углу улиц Кабдолова и Алтынсарина старой казахской столицы. Наверное, такого столпотворения играющих бицепсами атлетов здесь еще не видели.

29-30 апреля в Республике Казахстан проходил первый этап Кубка мира 2017 г. по мас-рестлингу на призы Ил Дархана Республики Саха (Якутия). Он прошел при поддержке Правительства РС(Я) и под непосредственным патронатом Главы республики Е.А.БОРИСОВА. Главными организаторами соревнований явились Министерство спорта РС(Я), ГБУ РЦНВС и Международная федерация мас-рестлинга. Спонсорами Кубка выступили по уже сложившейся традиции ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» (генеральный директор Карл Иннокентьевич ВАСИЛЬЕВ), АО «РИК» (генеральный директор Петр Вячеславович АЛЕКСЕЕВ), ОАО «АК «Железные дороги Якутии» (генеральный директор Василий Владимирович ШИМОХИН) и ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг» (генеральный директор Дмитрий Дмитриевич МАХАРОВ). Во время всего пребывания спортсменов в Алматы была организована выставка-продажа серебряных изделий ювелирной фирмы «Киэргэ» – одного из постоянных и долговременных спонсоров якутского этноспорта под началом Александра Кирилловича и Галины Николаевны ПАВЛОВЫХ.

На месте же всей организацией состязаний, поиском помещения, размещением и питанием участников, организаторов и судей, непосредственно проведением соревнований занимались Национальная федерация мас-рестлинга Казахстана во главе с ее президентом Талапом ИМАТЛИЕВЫМ и назначенный главным судьей Кубка Павел ФИТИСОВ. Большую поддержку им оказал президент Всемирной федерации бодибилдинга и фитнеса Булат Хакимович МЕРГАЛИЕВ. Информационными партнерами стали популярные в республике СМИ: спортивный портал «Vesti.kz», молодежный портал «Massaget.kz», «Национальный телеканал «Казахстан», спортивный канал «Kazsport», телеканал «Алматы», программа «Мегаполис молодых», телеканал «НТК», программа «Ревю», программа «Таншолпан».

На торжественном открытии Кубка с приветственным словом выступил человек, который стоял у истоков образования общественной организации мас-рестлеров и способствовавший выходу нашего вида на всероссийскую и мировую арены, президент Международной федерации мас-рестлинга Александр АКИМОВ. Он подчеркнул, что мас-рестлинг становится проводником идей дружбы между народами всего мира и Якутией, связующим ее с самыми разными странами. Булат Мергалиев и Талгат Иматалиев поблагодарили МФМР за оказанное доверие провести эти ответственные и масштабные соревнования и преподнесли А.К.Акимову национальную одежду.

Во время Кубка проходили не только соревнования. Во исполнение условий подписанного в декабре минувшего года соглашения между МФМР и Чурапчинским государственным институтом физической культуры и спорта (где уже открыта кафедра мас-рестлинга) старший преподаватель, аспирант этого института, чемпион Европы-2015 и 2016, чемпион мира-2014, обладатель Кубка мира-2015 Василий Алексеев провел для тренеров и судей курсы повышения квалификации «Основы теории и подготовки в мас-рестлинге». В курсах приняли участие более 20 наших друзей-пропагандистов мас-рестлинга из России, Кыргызстана, Казахстана, Украины, Чехии. В первый день турнира выступили старший тренер сборной РФ Николай КОНСТАНТИНОВ и Василий АЛЕКСЕЕВ на тему «Международные правила мас-рестлинга» и ознакомили слушателей с изменениями в правилах. Большой практический опыт и теоретические знания лекторов вызвали живой интерес слушателей. Это первая такая учеба, притом платная, следующие будут организованы на других этапах Кубка мира и по их итогам прошедшие полный курс обучения тренеры и судьи получат соответствующие удостоверения государственного образца, дающие им право открытия секций и клубов, проведения тренировок по мас-рестлингу и судейства на проводимых МФМР официальных турнирах. Надеемся. что полученные на курсах знания послужат фундаментом для их результативной работы в дальнейшем.

МФМР не ограничивается только проведением спортивных соревнований. По мере возможности РЦНВС старается ознакомить жителей других стран с культурой и искусством нашей республики. В состав делегации на зарубежные поездки с помощью Министерства культуры РС(Я) обычно входят артисты, притом самые универсальные, которые могут достойно показать всю палитру музыкального искусства нашего северного края. Так, в этот выезд с нами поехала артистка Театра танца имени Сергея Зверева-Кыыл Уола, хомусистка, запевала осуохая и певица Василена ШАРИНА. Виртуозная игра на маленьком хомусе буквально очаровала всех, кто слушал ее исполнение на открытии и закрытии Кубка. В завершение Кубка, по негласному и установившемуся регламенту наших международных турниров, все спортсмены и организаторы под ее запев сошлись в круге благословенного осуохая.

Перед началом соревнований директор РЦНВС, народный депутат Ил Тумэна, первый вице-президент МФМР Иннокентий ГРИГОРЬЕВ и президент Национальной федерации мас-рестлинга Талап Иматалиев провели пресс-конференцию, рассказали о целях и задачах Кубка мира и международного молодежного турнира.

Теперь перейдем непосредственно к соревнованиям. Российская сторона выставила три состава и закономерно заняла первое общекомандное место (результаты смотрите в таблице в конце статьи). Очень хорошо выступили наши юноши и юниоры под руководством тренеров Алексея АГАПОВА и Андрея БАРАШКОВА. Хотел бы отметить Руслана СИВЦЕВА, которого я приметил еще на республиканском турнире на призы президента МФМР А.К.Акимова в Сунтаре, нацеленных на победу Айсена МИГАЛКИНА, Леонида НЕУСТРОЕВА, Сергея СУТАКОВА, Эдьдара ИВАНОВА, очень спокойного и невозмутимого Василия ДАНИЛОВА. Да и девушки выступили для дебюта на международной арене очень даже хорошо. Анна ГАБЫШЕВА и Намыына КОНСТАНТИНОВА боролись очень серьезно, целеустремленно. Всегда с удовольствием наблюдаю за схватками Александра РАХЛЕЕВА, порадовал Василий МУКСУНОВ. Открытием для всех нас стал 19-летний студент технологического колледжа из Калуги Иван ГАЛКИН, у него хорошее сочетание природных данных, физической силы и владения техникой. Мне кажется, если он будет и далее так упорно заниматься, у него большое будущее.

Взрослые также подтвердили свое звание родоначальников вида. О выступлении нашей команды я попросил рассказать чемпиона мира Василия Алексеева:

— Несмотря на хорошие результаты, хотел бы отметить, что некоторые наши спортсмены недостаточно успели пройти процесс восстановления. К подготовке первой сборной надо подойти очень ответственно, скрупулезно учитывая все нюансы. Так, наш тяжеловес Эрчим Баппагай уступил своему товарищу по сборной Антону Дементьеву, который заметно прибавил и в весе, и в мощи. Мне кажется, Эрчиму не хватило настройки и боевитости, да и в схватке с Долгалевым он устал, хотя этого не должно было быть. В отсутствие фаворитов В.Колибабчука, М.Лициса и З.Каджая эти ребята показали себя. В весе 85 кг среди женщин С.Седалищева в первом круге вышла против чемпионки мира О.Шайнуровой и в упорной борьбе победила ее 2:1. Но в финале она уступила немке Катарине Нойберт, у которой великолепные антропометрические параметры – длинные руки-ноги и отличная физическая подготовка, к тому же она уже достаточно овладела техникой и практически не допускает ошибок. Поэтому Саине и ее тренеру следует обратить внимание на выработку мощи.

Я же со своей стороны хочу особо подчеркнуть стабильно высокие результаты Марины Федоренко и Ирины Севрюк, они как запрограммированные машины, без излишних эмоций выполняют свою работу на помосте безупречно. То же самое следует сказать и о нашей победоносной Татьяне Григорь. Ее соперница в финале Дилдора Рахманова из Кыргызстана благодаря своей силе победила всех без большого сопротивления, затем попыталась дать бой и двукратной чемпионке мира из Нерюнгри, но тут она уже не смогла ничего сделать против железной леди мас-рестлинга – в первой схватке Татьяна без особого напряжения перетянула ее к себе, а во второй просто-напросто перекинула ее дзюдоистским броском через себя с высокой амплитудой. Хорошо, что Дилдора успела сгруппироваться в полете и избежала травмы. Вот такие сюрпризы иногда преподносит мас-рестлинг.

Отлично выступил и Сергей Фролкин. Он без особой нагрузки победил своих сильных соперников Антанаса Абрутиса из Литвы и нашего соотечественника Андрея Маркина. Однако все же испытал разочарование – не было В.Колибабчука, не смог приехать М.Лицис, которых Сергей ждал. Ну что ж, теперь остается Прага…

Многочисленным – 63 спортсмена – и, как показали результаты двухдневных поединков, весьма боеспособным составом приехали соседи кыргызстанцы. И среди юношей и юниоров, и среди взрослых на основном турнире они продемонстрировали хорошую подготовку, владение техникой и волю к победе. На их фоне несколько скромно смотрелись хозяева казахстанцы. Неожиданный прорыв одной спортсменки, к тому же дебютантки международного турнира, принес Германии третье общекомандное место.

Общий призовой фонд соревнований составил шестьсот шестьдесят тысяч рублей: за первые места победители получили по 20 тысяч рублей, серебряные призеры – по 15 000, а бронзовые медалисты – по десять тысяч рублей. Медали по дизайну начальника производственно-технической лаборатории РЦНВС Дианы Федотовой были оригинальными и эксклюзивными – если сложить вместе три медали разного достоинства, на обороте получится эмблема МФМР.

Победителям и призерам международного турнира кроме дипломов и медалей были вручены специально изготовленные ПТЛ РЦНВС призы – кожаные пояса для мас-рестлинга, кожаные же чехлы для соревновательных палок с самими палками и опять-таки кожаные бумажники с логотипом Международной федерации мас-рестлинга.

P.S. 3 мая в спорткомплексе «Модун» состоялась пресс-конференция по итогам первого этапа Кубка мира. Директор Центра И.Ю.Григорьев сообщил о проведенных мероприятиях. Первый заместитель министра спорта РС(Я) Семен Сергеевич Чердонов поздравил мас-рестлеров с успешным выступлением и нацелил на грядущие старты. О выступлениях якутских спортсменов рассказали старшие тренеры Н.Константинов и А.Агапов, победители и призеры ответили на вопросы журналистов. Самыми интересными были вопросы журналиста и писателя Алексея Амбросьева-Сиэн Мунду о том, сколько лет может продержаться гегемония якутских мас-рестлеров на мировой арене, и автора этих строк о психологической подготовке и настройке спортсменов, их эмоциональной разрядке перед выступлением и после него. Очень хорошие ответы на эти вопросы дали Иван Белолюбский, Марина Федоренко и Павел Черноградский.

Напоследок

В якутских соцсетях неожиданный ажиотаж вызвала фотография финского мас-рестлера Юха-Веса Яанти – на лопатках у него вытатуирована надпись на языке саха: “Хаһан да бэринимэ (Никогда не сдавайся)». Юху знают якутские болельщики – он приезжал к нам на первый чемпионат мира в 2014-м и был настолько увлечен мас-рестлингом, нашим суровым краем и якутскими любителями спорта, что решился нанести надпись на языке основоположников мас-рестлинга. Для этого он вместе с супругой Надеждой Бурико связался в Фэйсбуке с живущей в Исландии Марией Шишигиной-Палссон и взял у нее точный вариант своеобразного мотивационного лозунга. К сожалению, Юха на этот раз не снискал успеха, но мы надеемся, что ему с таким оптимистическим девизом все-таки должно повезти.

Не отказался от своеобразного флешмоба и наш прославленный Иван Белолюбский. Перед вылетом домой у нас осталась пара часов, и мы все решили съездить на всемирно известный высокогорный каток «Медеу» (болельщики советского периода знают его под названием «Медео»), расположенный на высоте 1691 метр над уровнем моря в Заилийском Алатау. Там, на дорожке самого высоко расположенного катка Иван выполнил десяток оборотов в тутум эргиир, затем повторил это действо на высоте 3 163 метра в урочище Чимбулак, где расположены подъемники горнолыжной трассы.

Благодарю нашу очаровательную чемпионку Сардаану Осипову, оказавшую мне помощь в фотографировании во второй день соревнований и поймавшей в объектив многие интересные моменты, в том числе и «полет над помостом».

Итоги соревнований

Открытый международный турнир по мас-рестлингу среди юношей и юниоров в рамках I этапа Кубка мира 2017 г. на призы Ил Дархана Республики Саха (Якутия)

Всего — 79 участников из 5 команд (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Узбекистан)

Девушки (7 участниц)

50 кг (4 участницы)

Рахатбек Кызы Мурана – Кыргызстан Джолоева Акбермет – Кыргызстан Николаева Чэмэлиинэ – Россия, Саха Хамидова Нурзада – Кыргызстан

70 кг (3участницы)

Нуржанова Кымбат – Кыргызстан Нагашбаева Ыымбат – Кыргызстан

Юноши (33 участника)

50 кг (5 участников)

Сивцев Руслан – Россия, Саха Чыныбек Уулу Арслан – Кыргызстан Слепцов Сергей – Россия, Саха Алексанян Артем – Армения

60 кг (12 участников)

Мигалкин Айсен – Россия, Саха Неустроев Леонид – Россия, Саха Усонглу Уулу Бакберди – Кыргызстан Федоров Дьулустан – Россия, Саха

70 кг (7 участников)

Сутаков Сергей – Россия, Саха Степанов Марк – Россия, Саха Кабдыгали Бакытбек – Казахстан Жакыпбеков Актилек – Кыргызстан

80 кг (4 участника)

Иванов Эльдар – Россия, Саха Слепцов Альберт – Россия, Саха Степанов Дмитрий – Россия, Саха Сатаров Темирлан – Кыргызстан

+ 80 кг (5 участников)

Данилов Василий – Россия, Саха Хусаинов Агбар – Кыргызстан Клепов Максим – Кыргызстан Михайлов Ньургун – Россия, Саха

Юниорки (15 участниц)

60 кг (10 участниц)

Габышева Анна – Россия, Саха Брюховских Валерия – Кыргызстан Каржаубаева Дина – Казахстан Николаева Татьяна – Россия, Саха

80 кг (5 участниц)

Константинова Намыына – Россия, Саха Окорокова Анна – Россия, Саха Акылбек Алтын – Кыргызстан Мусалимова Айдана – Кыргызстан

Юниоры (24 участника)

60 кг (5 участников)

Муксунов Василий – Россия, Саха Кочесоков Эльдар – Россия, Кабардино-Балкария Таланбек Уулы Садибакас – Кыргызстан Омуралиев Бекжан – Кыргызстан

80 кг (11 участников)

Рахлеев Александр – Россия, Саха Бижоев Алим – Россия, Кабардино-Балкария Юдченко Сергей – Казахстан Акжол Уулу Аитбай – Кыргызстан

+ 80 кг (8 участников)

Галкин Иван – Россия, Калуга Онгарбай Газиз – Казахстан Михайлов Кирилл – Казахстан Бакыткельдули Етурган – Казахстан

I этап Кубка мира 2017 г. по мас-рестлингу на призы Ил Дархана Республики Саха (Якутия)

Всего — 100 участников из 12 стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Германия, Финляндия, Грузия, Литва, Чехия, Польша, Украина)

Женщины (33 участницы)

55 кг (6 участниц)

Осипова Сардаана – Россия, Саха Черноградская Наталья – Россия, Саха Иманканова Дильбара – Кыргызстан Дьячковская Татьяна – Россия, Саха

65 кг (6 участниц)

Севрюк Ирина – Россия, Саха Белолюбская Екатерина – Россия, Саха Трофименко Милена – Узбекистан Захарова Яна – Россия, Саха

75 кг (5 участниц)

Федоренко Марина – Россия, Саха Филатова Саина – Россия, Саха Маатова Самара – Кыргызстан Алибек Аида – Казахстан

85 кг (6 участниц)

Катарина Нойберт – Германия Седалищева Саина – Россия, Саха Гуреева Олеся – Узбекистан Аржыбекова Назира – Кыргызстан

+ 85 кг (10 участниц)

Григорь Татьяна – Россия, Саха Рахманова Дильдора – Кыргызстан Тихонова Светлана – Россия, Свердловская область Шарапова Сурайо – Казахстан

Мужчины (67 участников)

60 кг (9 участников)

Саввин Дмитрий – Россия, Саха Захаров Айаал – Россия, Саха Турганбаев Нурсултан – Кыргызстан Заровняев Иннокентий – Россия, Саха

70 кг (10 участников)

Иванов Станислав – Россия, Саха Константинов Сергей – Россия, Саха Обутов Виктор – Россия, Саха Алимов Худайназар – Кыргызстан

80 кг (12 участников)

Ноговицын Дьулустан – Россия, Саха Пестряков Ньургун – Россия, Саха Ли Эдуард – Казахстан Нарыжный Вадим – Украина

90 кг (16 участников)

Черноградский Павел – Россия, Саха Тлигуров Мурад – Россия, Кабардино-Балкария Белолюбский Иван – Россия, Саха Таштанбеков Азат – Кыргызстан

105 кг (10 участников)

Попов Дмитрий – Россия, Саха Докалов Виктор – Россия, Саха Абросимов Вячеслав – Кыргызстан Атайбек Уулу Кельдибек – Кыргызстан

125 кг (6 участников)

Дементьев Антон – Россия, Томская область Баппагай Эрчим – Россия, Саха Долгалев Сергей – Кыргызстан Краснов Александр – Казахстан

+125 кг (4 участника)

Фролкин Сергей – Россия, Саха Абрутис Антанас – Литва Маркин Андрей – Россия, Свердловская область Сулайманов Джолдош – Кыргызстан

Медальный зачет Открытого международного турнира по мас-рестлингу

№ Страна Всего медалей Золото Серебро Бронза 1. Россия 21 10 6 5 2. Кыргызстан 15 2 5 8 3. Казахстан 9 4. Армения 1 1

Медальный зачет первого этапа Кубка мира по мас-рестлингу 2017 года

на призы Ил Дархана Республики Саха (Якутия)

№ Страна Всего медалей Золото Серебро Бронза 1. Россия 28 11 10 7 2. Германия 1 1 3. Кыргызстан 11 1 11 4. Литва 1 1 5. Казахстан 4 4 6. Узбекистан 2 2 7. Украина 1 1

фото автора и Сардааны ОСИПОВОЙ