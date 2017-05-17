Алматинская Бизнес Ассоциация представила вниманию якутян проект Ustudy

17 мая первый заместитель министра образования и науки РС(Я) Феодосия Габышева встретилась с представителями Алматинской Бизнес Ассоциации (Республика Казахстан). Во встрече приняли участие руководитель проекта Ustudy Мейрхан Абдрахманов, директор Центра мониторинга качества образования Надежда Попова и др. Феодосия Васильевна поприветствовала гостей из Казахстана и проинформировала по каким направлениям образования Минобрнауки Якутии сотрудничает с Республикой Казахстан. “Достижения Казахстана нас очень радуют. Мы внимательно следим за достижениями в области образования, особенно нас интересует деятельность Назарбаев интеллектуальные школы. Мы с ними сотрудничаем, предствители школы к нам приезжали и мы тоже ездили по обмену опытом”, — отметила Феодосия Васильевна.

Мейрхан Абдрахманов поблагодарил за теплый прием, отметил гостеприимство якутского народа и представил свой проект. “У нас сейчас идет синтез образования и бизнеса. Мы имеем такую же проблему, как и вы- это очень большие территории и также отдаленные сельские школы, которым тяжело работать. У нас в стране активно работает государственно-частное партнерство, в рамках этого мы разработали проект Ustudy. Это такая система, где учащийся может тестировать все свои знания и узнать по каким предметам у него есть пробелы”, — рассказал Мейрхан Абдрахманов.

Ustudy — это автоматизированная онлайн-система, с помощью которой учащиеся могут пройти онлайн-подготовку к Единому национальному тестированию или пройти комплексное тестирование по всем предметам образователньой программы. Система выявляет по каким учебным предметам есть пробелы у учащегося, и может подобрать программу развития или обучения. Пройдя повторное тестирование через определенный промежуток времени, система может выдасть информацию о том, насколько учащийся продвинулся в обучении. Удобство этой системы заключается в том, что тестирование можно пройти всем классом или даже всей школой, и тем самым выводится рейтинг школ. Представители Минобрнауки Якутии выразили заинтересованность и готовность подробно изучить проект Ustudy.

В конце встречи стороны обменялись памятными сувенирами и общим фотографированием.