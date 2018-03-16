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Алла Самойлова: «Примите участие в главных выборах страны!» 

Подготовка к важнейшему политическому событию страны — выборам президента Российской Федерации вышла на финишную прямую. В эти дни проводится финальная проверка готовности всех участковых избирательных комиссий к голосованию.

По информации Якутской городской территориальной избирательной комиссии, в городском округе «город Якутск» находится 116 участковых избирательных комиссий, из них две УИК открыты по месту временного пребывания избирателей в Национальном центре медицины и Республиканской больнице №2, три УИК относятся к городскому округу «город Жатай».

Председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова рассказала о завершающем этапе подготовки к выборам президента Российской Федерации.

«Помещения участковых избирательных комиссий открылись еще 25 февраля. В настоящее время завершается подготовка залов для голосования ко дню выборов, устанавливается технологическое оборудование, размещается государственная символика. Сегодня участковые избирательные комиссии получают избирательные бюллетени и готовят их для выдачи избирателям в день голосования.

Нововведение выборов этого года – голосование по месту фактического нахождения без получения открепительных удостоверений. Для этого избирателю достаточно было своевременно подать заявление удобным для него способом.

Сегодня избирательные комиссии получили вкладные листы списка сведений об избирателях, подавших заявление о голосовании по месту нахождения в день выборов. Здесь стоит отметить, что наряду со сведениями о гражданах, подавших заявления на включение в список избирателей по месту нахождения, избирательные комиссии также получают реестр на исключение из списка избирателей граждан, открепившихся от своего участка по месту регистрации», — рассказала Алла Самойлова.

Открытость и прозрачность голосования в день выборов будут обеспечивать системы видеонаблюдения, установленные на 106 участках. Исключение составляют участки для голосования, расположенные в больницах и домах престарелых, где видеонаблюдение не ведется по этическим нормам, пояснила председатель ЯТИК.

Впервые на выборах 18 марта за ходом голосования на избирательных участках и подсчетом голосов будут следить общественные наблюдатели, наряду с наблюдателями от политических партий, выдвинувших кандидатов на должность президента Российской Федерации.

«Количество избирателей в Якутске с каждым годом растет. В самых больших по численности избирателей 42 участках с 2010 года установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Надеемся, что к следующим выборам в сентябре КОИБами будут оснащены все избирательные участки города», — отметила Алла Самойлова.

Якутская городская территориальная избирательная комиссия призывает горожан воспользоваться своим конституционным правом и принять активное участие в главных выборах нашей страны. Голосование пройдет 18 марта с 8 до 20 часов.

Найти свой участок можно по ссылке http://cikrf.ru/services/lk_address/

Телефон «горячей линии» по выборам 40-80-35.

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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